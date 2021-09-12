何振喜：加强研究型医院建设 进一步促进科研创新和健康产业发展

9月11日，由中国研究型医院学会主办的2021中国研究型医院高峰论坛在京举办。中国研究型医院学会会长何振喜就研究型医院建设相关问题进行了解答。

对于进一步推进研究型医院建设发展的重要意义，何振喜认为，研究型医院的主要职能任务有两个方面，一是诊治疑难杂症，“治一般医院治不了的病、做一般医院做不了的手术”；二是出技术、出标准、出规范，向临床型医院、全科型医院辐射推广，推广我国疾病诊治同质化水平。人民群众迫切需要解决的健康需求正由“看病难”向“看难病”转变，国家规划建设的国家医学中心、区域医疗中心和临床医学研究中心大多依托研究型医院而建。大力加强研究型医院建设，将有利于提高难危重疾病诊治能力，整体提升我国医疗服务水平。

谈及研究型医院对加快我国医药和医疗技术创新等方面的重要作用，何振喜表示，从解决“卡脖子”问题的历史使命角度看，研究型医院是建设具有国际竞争力医学创新体系的重要力量。纵观全球生命科学创新体系，研究型医院作为基础平台，是医学科技创新的连接器、催化器、加速器，对医学创新起着至关重要的作用。加快医药和医疗技术成果研发转化，实现医学科技的自立自强，是研究型医院紧迫的责任与使命。

另外，何振喜认为，从助力构建我国新发展格局看，研究型医院是推进健康产业发展的支撑力量。随着我国人口老龄化和人民对健康生活需求层次的提升，构建预防、治疗、康复、健康促进一体化的“大健康”产业体系，为人民提供全方位全生命周期的卫生与健康服务，已成为我国医疗卫生事业发展的重要任务。研究型医院具有医疗资源雄厚和科技资源密集的双重优势，处于构建一体化大健康产业体系的核心支撑地位。发展高水平的健康产业，必须大力加强研究型医院建设。

在推进研究型医院转型升级方面，何振喜表示，研究型医院突出体现在疑难重症诊疗、医学科技创新、医学成果转化等三个方面的职能任务，须注重组织形态的转型升级。当前，研究型医院尤其需要建好五个中心：聚焦重大疾病需求，组建临床研究中心；聚焦医疗模式转变，组建多学科诊疗中心；聚焦数据驱动发展，组建医学大数据中心；聚焦形成资源优势，组建生物样本中心；聚焦打通转化链路，组建成果转化中心。

何振喜认为，要建好成果转化中心，研究型医院应实现六个转变：一是由行政主导转变为市场主导，创新转化所需经费注重利用社会资本，创新转化的收益要按市场法则分配；二是由被动作为转变为主动作为，切实把创新转化作为推动建设发展的新动能摆上工作谋划的重要位置，作为评价业绩的重要指标，主动部署、积极推进；三是由兼职、非专业人员来做转变为专职、专业化团队来做，根据成果转化任务要求，由小到大组建包括医学研究、市场开发和资本运作相关人员在内的专职、专业团队，高效推进成果转化工作；四是由院内单一力量来做转变为社会多元力量合力来做，既要注重调动院内成果转化积极因素，又要注重整合院外资源，充分凝聚政、医、研、资、产、用等各种力量，做大做强创新成果转化；五是由单环节服务转变为全链条服务，从科研立项、项目申报、实验过程、课题结题，经费筹措、专利申请、引入资本、寻求合作、产品生产、投入市场等各个环节服务助力；六是由管理为主转变为服务为主，确保医院各级领导各个部门要强化服务创新转化意识，积极主动为创新转化排忧解难、铺路架桥。

在进一步系统构建研究型医院运行管理机制方面，何振喜表示，着眼于研究型医院创新转化的根本职能任务，应建立以激励为核心的各种机制：一是要完善领导决策机制，建立专门辅助决策机构，形成新的领导工作格局，确保研究型医院建设作为医院党委重头工程常抓不懈，努力实现临床诊治、科研创新和成果转化相辅相成、相互促进；二是要改革研究型人才建设机制，通过固强补弱交叉复合培养、精英带动开放延揽、搭建平台重点扶持，建设高素质研究型人才团队；三是要构建研究型学科发展机制，积极推进研究型病房建设；四是要改革绩效考核机制，以研究型医院的职能定位为核心指向；五是要改革资源配置机制，包括平台搭建、经费投向投量、人员配置等制度建设。