强健体魄 心灵注氧 精神补钙

【把脉】

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。高校教师是大学发展的第一资源，是增强高校内生动力和办学活力的关键要素。只有精准理解和全面把握教师健康的深刻内涵，才能在提升高校教师幸福感方面精准施策。

健康是一个系统概念，有着丰富内涵。我们通常讲的健康，主要包括身体健康和心理健康。教师职业与其他职业相比有着很大的特殊性，“它是长时段的与一个个鲜活的生命相处”，因此需要拥有宽阔的胸怀，强大的内心和极大的包容心；同时教师又“肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任”，因此教师健康不仅涵盖身体健康、心理健康，还应该包括更高层面的精神境界的健康，比如，思想健康、师德师风健康和人生观、世界观、价值观的健康等等。这样的职业，教师本人如果没有受过关爱、受过温暖、没有健康的体魄、积极的心态、宽阔的胸怀和崇高的志向，又怎么能去把温暖、把关爱传递给学生，成为学生的一盏明灯，照亮学生前行的道路。因此，关爱和守护教师健康，具有重要的现实意义，需要在强健体魄、心灵注氧、精神补钙上系统推进，齐下功夫。

夯实关爱教师健康的“关键点”

健康的体魄是高效高质工作的重要前提，也是关注教师生命健康、关爱教师的基础工程。有关机构的一项调查显示，“亚健康”在教师群体迅速蔓延，大约65%的教师患有一种或一种以上的职业病，比如，慢性咽喉炎、静脉曲张、颈椎和腰椎疾病等。据我校每年面向各类群体教师开展的“教师思想状况调查”结果显示，影响高校教师健康状况的因素涉及面广且原因复杂，呈现出多因素叠加引发健康问题多层面的整体特点：教学、科研、职称晋升成为教师三大主要压力源，同时，生活负担压力、家庭关系处理、子女教育问题等次生因素也会造成高校教师压力过大，从而影响其健康状况。

关爱教师的生存、生命、生活质量，不应只是程序化地提供常规健康服务，而是应在常态化的服务中多注入一点关爱思维，让每一个健康关爱举措都切实解决需求，都能真正走入教师心坎。比如，我们除做好教师定期体检、便捷就医、公益问诊等工作之外，还开设“健康大讲堂”，每季度邀请知名医生专家来校坐诊和作辅导报告。校医院在不断升级体检设备的同时，还为教师个人定制动态健康档案并提供详细的分析报告，让每一位教师对自己的健康都“尽在掌握中”。“如何正确发声”“如何科学锻炼”等一系列讲座的开展和体育场馆的升级改造，不仅让健康的重要性深入教师内心，更让追求健康的路径也变得唾手可得。

拓展教师幸福指数“上升阈”

“教育是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂”。教师职业所有的工作都与他本人的心灵、精神世界、情感状态和品质密切相关。教师只有具备健康的心灵、愉悦的工作体验、强大的内心世界，才能够更好地给予学生关爱，带给学生正向的引导。困惑、焦虑、迷茫等情绪也同样会出现在教师的个人成长经历和实际生活中。在教师工作具体实践中，不是单向度的要求、教导和管理，而是从关怀路径出发，一方面切实解决他们的迫切需求，着力提升高校教师的幸福感和获得感，同时，我们应该经常反思，我们对教师职业生涯发展规律的把握是否准确，我们服务教师成长的方式方法是否需要调整，我们的教师发展观是否与时俱进，对教师的管理是否过于简单化，教师的评估方式是否需要不断补充和完善，让归属感、认同感始终贯穿教师成长发展的每个节点。追求个体幸福最大化，是关爱教师的必要举措和重要目标。

我们依托学校心理健康教育中心的资源，针对教职工开展门诊咨询、网络咨询，开设讲座，组织沙龙，编制和发放《教职工心理健康教育手册》等，来关注教师心理健康问题。通过对全校教师定期开展问卷调查、举办系列教师座谈会以及开通教师意见建议直通台等方式，及时了解学校教师个人职业诉求、多维度发展需求，并反馈有关职能部门共同解决。针对个人发展的“瓶颈”、非升即走的担忧、团队融入的迷茫、课题申报的困惑等教师迫切关心的问题，我们与科研部门、人事部门、教务部门、教师发展中心等多部门联动，借助“百名教师校长助航团”“我和处长有约”“南航教师半月谈”等平台，邀请校长、相关职能部处负责人、高层次人才等与教师面对面交流，为教师答疑解惑，增强教师的认同感。我们在所有校区电子屏开通每日问候，在每位教师生日当天发送定制的生日祝福、每年更新《教师手册》，组织专家编写《教师成长与发展手册》，等等，让点点滴滴的关爱与引导潜移默化、润物无声地走进教师的内心世界。

激发教师立德树人“能量场”

精神上“缺钙”，各种问题就会随之而来。教师是教育工作的中坚力量，没有高水平的师资队伍，就很难培养出高水平的创新人才，也很难产生高水平的创新成果。因此教师要成为大先生，做学生为学、为事、为人的示范，从而促进学生成长为全面发展的人。师德师风建设是教师工作的重中之重，教师只有理想信念坚定、思想品德过硬，做到以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，才能做好学生锤炼品格、学习知识、创新思维和奉献祖国的引路人。因此以师德涵养教师精神的土壤、师风引领教师成长的方向，构筑高校教师精神健康关爱体系，才能够在立德树人、科技进步和理论创新等方面发挥出高校教师独特的人生价值。

以问题为导向，以需求为指引，把切切实实的制度温暖、感情信任和关爱行动，付诸教师精神健康守护的“每一公里”。我们充分利用开学季、毕业季、教师节等时间点为契机，通过新入职教师宣誓仪式、新教师第一次走进课堂引荐仪式、在职教师秩年授牌仪式、退休教师荣休仪式和教师节表彰大会暨庆祝大会等多种仪式典礼形式提升教师职业荣誉感；通过教师工作部“老师您早”官微平台，每周展示身边优秀教师的成长轨迹、感人故事、师德榜样等，为每位教师提供展示的平台，挖掘每位教师的闪光点，做他们成长路上的“领掌人”，增强教师的价值获得感。

关爱是用心用情的艺术化表达，需要全社会共同参与，全方位构筑高校教师健康的守护屏障，让关爱贯穿教师的每一次成长，让健康的体魄、心灵、精神助力教师的每一次成就。关爱永远在路上，让我们携起手来，为持续提升教师健康成长和高校教师幸福感而不断努力。（作者：王晖，系南京航空航天大学教师工作部部长）