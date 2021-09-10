美国新冠病毒确诊病例超4000万

图为人们走过美国纽约世贸中心车站内的防疫提示牌。新华社记者 王迎摄

据美国《国会山》网站9月7日报道，美国约翰斯·霍普金斯大学的最新数据显示，美国已经报告了4000万例新冠肺炎确诊病例，有超过64.8万人死于该病毒。

报道称，仅上个月，美国就报告了400万例新增新冠病例，超过3.2万例新增死亡病例，上周7天每天的平均病例数达到自1月份以来的最高水平。

美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据显示，美国超过95%的县新冠病毒传播率“高”，这意味着在过去7天里，每10万人中至少有100例新病例。约2%的县新冠病毒传播率“低”，不到1%的县新冠病毒传播率“中等”。

CDC的报告指出，美国新冠肺炎确诊病例在全国范围内激增，主要由传染性很强的德尔塔变异毒株引起，这种变异比以前的病毒更具传染性。拜登总统的首席医疗顾问安东尼·福奇近日表示，新增病例中，感染德尔塔变异毒株的病例“占比超过99%”。

值得注意的是，美国最近新冠患者住院和死亡大多数发生在未接种疫苗人群，这进一步证实了疫苗对严重疾病有效。

鉴于德尔塔变异毒株仍然来势汹汹，美国一些地区实施了新的疫情限制措施，如要求接种疫苗的个人佩戴口罩等，以遏制新病例激增的势头。此外，一些学区不得不部分或完全封闭，并隔离了数千名学生。自7月底以来，全国1000多所学校因疫情暴发而关闭。