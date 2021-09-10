乡村医生现状调研报告：40岁以上乡村医生超70%

今年7月，国家卫生健康委发布的《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，截至2020年底，全国50.9万个行政村共设60.9万个村卫生室，村卫生室人员达144.2万人。乡村医生承担着农村地区大部分医疗照护责任和公共卫生服务责任，是我国医疗卫生队伍的重要组成部分，也是防止因病致贫、因病返贫的重要力量。他们是最贴近亿万村民的健康“守护人”，也是乡村振兴的重要健康力量。

为了解乡村医生工作现状及执业需求，助力提高基层防病治病和健康管理能力，上海复星公益基金会联合复星医药、丁香园于近期面向广大乡村医生群体开展了两次问卷调研，从接诊人次到常见疾病、从应急处置到慢病管理、从能力提升到科普患教等多个角度，旨在全方位展示乡村医生的诊疗场景及迫切需求。

此次调研报告显示，40岁以上的乡村医生超过70%，有96.39%的乡村医生接受过医学专业培训，并有33.26%的人拥有乡村医生执业证书，21.39%的人持有乡村助理医师执照。近80%的乡村医生从业年限超过10年，50.98%的乡村医生需要步行1小时以上才能赶到最远的村民家中。其中，自行车、电动车、三轮车、拖拉机乃至轮船、马匹都成为他们行医治病的代步工具。

在疾病诊疗方面，调研报告显示乡村医生接触最多的疾病类型排名前三位的依次是急性感染（感冒、发热等）、慢病（心血管疾病、糖尿病等）和外伤，投票率分别为86.38%、78.5%和35.61%。随着深化医改的不断推进，我国乡村医生工作条件和待遇得到明显改善，许多地方改造和建成了一大批标准化的村卫生室，并统一配置了医疗器械和办公用品。然而，面对这些常见疾病的处置和应对，对于很多乡村医生来说仍然需要不断学习，在提升自身技能的同时更好地服务广大村民。

调研报告显示，乡村医生最希望提升高血压（94.31%）、冠心病（69.57%）、糖尿病（65.88%）、心梗（48.34%）、上呼吸道感染（46.79%）等疾病的诊疗能力。除此之外，有关急救、中医、慢病日常管理、用药安全等方面的培训也是此次调研中比较突出的需求。

相较于常见病的诊疗处置，乡村医生对于肿瘤疾病的能力提升需求更多集中在诊断和筛查方面。参与调研的乡村医生当中，83.28%希望了解肿瘤疑似症状的鉴别；80.55%希望了解正确的筛查方式；69.02%希望了解疼痛管理方面的知识；超过半数的乡村医生希望了解肿瘤疾病的转诊标准及随访流程。

在乡村传染病防控方面，肺结核、手足口病、乙肝、水痘、腮腺炎在此次调研中被认为是最需重视的前5位疾病。重要性排序平均综合得分分别为8.81、6.7、4.94、3.81和3.78。而对于传染病相关的防控技能提升，乡村医生更希望在疾病筛查、诊断方式、隔离和消毒方式、上报流程等方面得到专业培训。

乡村医生是农村人才队伍的重要组成部分，决定着农村公共医疗的服务水平和质量。当前，在一些农村地区特别是偏远地区，乡村医生队伍存在着优质人才缺乏、人才结构老化、服务水平能力不足等问题。加强乡村医生队伍建设，不但需要在提升福利待遇、完善职业规划等方面下功夫，也需要在健全培训机制，提升业务能力等方面补足短板。参与调研的乡村医生当中，65%的学历在中专/高中及以下，94.53%的人希望能与大医院专家进行线上或线下的面对面交流学习。

“强基层”是医改的重要目标。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出：“加强基层医疗卫生队伍建设”“完善城乡医疗服务网络”。今年6月1日起施行的《中华人民共和国乡村振兴促进法》，也对乡村医疗卫生队伍的建设作出了明确规定。

上海复星公益基金会相关负责人介绍，早在2017年，基金会就联合中国人口福利基金会、中国光彩事业基金会启动了乡村医生项目，截至目前已覆盖全国72个县，惠及2.3万名村医、300万基层家庭。今年6月，基金会携手复星医药设立“星爱121专项基金”，并对乡村医生项目帮扶内容进行升级迭代，将乡村医疗人才振兴作为重点发展方向，发起了“手拉手”乡村医生人才振兴计划。该计划包含“一本乡村医生口袋书、一个乡村医生云守护平台、一群健康关爱大使、一起手拉手线上问诊帮扶”“四个一”的系统升级内容，旨在通过线上线下相结合的方式，帮助乡村医生学习诊疗知识，获得及时有效的诊疗答疑。

“立足新时期，随着更多的社会力量投入到乡村振兴事业中来，相信我国的乡村医生队伍建设将更加专业规范，村民们的健康将更有保障，乡村振兴的健康基石也将更为牢固。”该负责人表示。