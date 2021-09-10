首儿所成功救治24周超早产双胞胎

8月31日、9月7日，胎龄24周、出生体重只有720克和730克的超早产双胞胎姐妹先后顺利出院，刷新了首都儿科研究所（以下简称首儿所）救治成功的最低出生孕周超早产儿、超低出生体重儿的纪录。

今年5月20日，首儿所新生儿内科的转运电话响起来：北京妇产医院的一对双胞胎姐妹出生，胎龄24周。“超早产儿、超低出生体重儿、新生儿呼吸窘迫综合征、新生儿败血症……这预示着这对双胞胎接下来将有多重难关需要度过。”新生儿内科主任王亚娟表示。

转运团队与北京妇产医院的医生进行沟通，为转运工作做好了充分准备。姐妹俩娩出后，团队立即进行了保暖、气管插管、开放静脉通路等一系列抢救措施，待生命体征稳定后，将她们安全平稳地转运到了首儿所新生儿内科重症监护病房。

胎龄仅有24周的宝宝，各个器官都发育极度不成熟：皮肤薄如蝉翼，轻微的触碰都可能造成皮肤的破损；血管细如发丝，静脉通道建立艰难；脑组织结构简单，脑血管壁仅单细胞排列而成，极易发生颅内出血；肺部肺泡及肺微血管几乎未发育，无法支持呼吸；动脉导管几乎不能自然闭合，影响心肺发育及功能；胃肠功能严重缺陷，难以开始正常喂养；过早离开母体，导致各类已知未知物质缺乏。

王亚娟第一时间成立了救治小组，制定详细的评估方案和诊疗计划，安排医护人员对姐妹俩进行全面救治和护理，严格进行皮肤、体温、呼吸道、消化道等系统的个体化管理。呼吸，是她们遇到的第一个难关。医生第一时间给她们注入肺泡表面活性物质，靠药物帮助促进肺泡生长，尽快让肺发育成熟。除了呼吸，超早产儿的喂养也是一大难题。护士长刘树静、助理护士长郭立涛带领护理骨干，在整个诊疗过程中保证静脉通路开放，让每一剂药物都能顺利输入宝宝体内。护士长第一时间联系到姐妹俩的妈妈，安抚她的情绪，指导如何正确留存母乳。经过110天的精心治疗和护理，姐妹花顺利度过了呼吸关、喂养关、感染关，终于出院。

首儿所相关负责人表示，此次24周超早产双胞胎的成功救治，得益于新生儿内科畅通的转运绿色通道、病房规范化建设和管理，以及多年来积累的早产儿救治经验，标志着首儿所超早产儿的救治能力进一步提高。