商务部：确保中秋、国庆期间市场供应充足、运行平稳

新华社北京9月9日电（记者魏玉坤、于佳欣）中秋、国庆佳节临近，如何保障节日期间市场供应？商务部新闻发言人束珏婷9日表示，商务部将着力做好四方面工作，保障节日期间市场供应充足、运行平稳，更好满足居民消费需求。

一是畅通产销。指导地方与企业加强产销衔接，重点保障主要生活必需品市场供应，确保不脱销、不断档。

二是备足存货。指导商贸流通企业根据不同消费群体的个性化消费需求，增加库存数量，丰富商品种类。根据市场需要，适时发挥政府储备调节作用。

三是促进消费。鼓励各地在做好疫情防控前提下，抓住中秋、国庆消费旺季，开展多种形式的促消费活动，释放消费潜力。

四是加强监测。密切关注节日市场运行态势，加强生活必需品市场监测预警，及时掌握粮、油、肉、菜、蛋、奶等民生商品运行情况，准确摸清市场供求状况，及时协调解决可能出现的问题。