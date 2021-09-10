全力以赴打好德尔塔变异株疫情防控阻击战（人民眼·新冠肺炎疫情防控）

8月26日起，江苏南京禄口国际机场恢复国内航班运行；8月27日起，湖南张家界武陵源核心景区、天门山景区和张家界大峡谷景区恢复开放；9月9日，江苏扬州全域已降为低风险地区……一些前段时间因新冠肺炎疫情防控按下“暂停键”的封闭、封控区，不久前陆续解除封闭管控措施。

“目前，我国本轮疫情已经得到有效控制。”国家卫生健康委员会新闻发言人米锋8月27日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示。

这一疫情防控成果，引人瞩目。

“当前，全球疫情起伏反复，病毒频繁变异，德尔塔变异株加速传播，我国外防输入压力持续上升，稍有松懈麻痹，就会导致‘针尖大的窟窿能漏过斗大的风’。7月份以来，南京、扬州、郑州、荆门等地相继引发聚集性疫情，截至8月14日，全国现有本土确诊病例涉及16个省份，现有150个中高风险地区。短时间内多源、多点发生的疫情，使我国面临2021年以来最为严峻复杂的防控形势。”国家卫健委主任马晓伟8月16日接受媒体记者采访时表示：“本轮疫情均由德尔塔变异株引起。德尔塔变异株具有传播速度快、体内复制快、转阴时间长等特点，增加了疫情防控的难度。”

针对近期出现的多点散发疫情，各地各部门切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，把疫情防控工作作为重中之重，全力以赴打好这场疫情防控阻击战，维护好人民群众生命安全和身体健康，坚决守住来之不易的疫情防控成果。

面对本轮疫情，国务院联防联控机制根据地方疫情形势和工作需要，向重点省份派出工作组，指导地方科学精准地打好疫情阻击战。“经过一个月阻击新冠肺炎疫情的奋战，江苏南京市全域已降为低风险地区，扬州市社区层面风险已基本消除。8月26日，国务院联防联控机制综合组江苏工作组人员全部撤离江苏。”8月26日，国家卫健委网站发布信息：“事实证明，国内去年以来形成的新冠肺炎疫情处置经验和方法完全能够应对德尔塔毒株。”

国家卫健委疾病预防控制局一级巡视员贺青华表示，我们要继续坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略以及常态化防控措施，这些措施是明确的，也是具体的，而且经历了30多起疫情防控的实践检验，证明也是有效的。

日前，记者走进江苏南京、扬州，湖北武汉，湖南张家界等地，走近奋战在疫情防控一线的医护人员、流调人员、检测人员、救护车司机、社区干部和志愿者，听他们讲述从严从紧落实各项疫情防控措施阻击德尔塔的难忘故事，感悟“人民至上、生命至上”的中国理念、中国力量、中国精神。

南京市疾控中心急性传染病防制科副科长丁松宁——

以快打快，精准溯源

夜色渐浓，时针悄然划过零点，江苏省南京市新冠肺炎疫情联合流调中心江宁区办公点灯火通明，电话铃和键盘敲击声此起彼伏。南京市疾控中心急性传染病防制科副科长丁松宁正在紧张忙碌。

“因为德尔塔变异株特点是传播力强、传播速度快，所以我们所有的疫情防控措施就突出一个‘快’字，要以快打快，提高各项防控措施的速度和效率。”国家卫健委基层卫生健康司副司长高光明8月13日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示。为在与病毒赛跑中赢得先机，各地着力加快流行病学调查进度，扩大排查范围，力保风险人员在24小时内流调和管控到位。

7月27日2:40，“流调工作信息群”一阵屏闪，丁松宁手指滑动鼠标，快速向上翻阅。

“确诊病例王某，80岁，女性，方言口音重，记忆力较差……@联合流调二组，请接收信息！”

“收到！”丁松宁旋即根据系统提供的联系方式，拨通王某的电话。彼时，王某正在转运途中。本轮疫情期间，南京运用信息化手段提高流调效率，转运过程中及时收集相关信息，确保24小时内完成流调。

起初，与王某的询问、流调很不顺利，联系她的丈夫、儿子、邻居也一无所获。

7:30，彻夜未眠的丁松宁拿起一盒天麻醒脑胶囊，取出两粒服下，这是妻子托人送来的。

“药？！”丁松宁猛地想起了什么，看着王某流调信息表上的高血压、糖尿病等记录，他赶紧召集工作组成员会商，“老人有基础病，每天都得服药，注意取药过程。”

11:20，丁松宁驱车赶往隔离点，穿着厚厚的防护服，与王某面对面交谈，老人慢慢回忆起7月19日外出取药的经历。当时，3名确诊病例与王某有活动轨迹交集，工作组立即据此排查密切接触者和次密接人员，并将采集的信息同步输入数据模型，为捋清病毒传播链条绘制溯源“情报图”。

“我们以侦查的思维、破案的韧劲，用大数据赋能 ‘铁脚板’。”丁松宁说，南京新冠肺炎疫情联合流调中心创新开展“建模搏疫”工作，搭建了六大项20个模型，从海量信息中“抽丝剥茧”，力争“一刻不误、一人不漏”。截至8月15日，南京已摸排潜在风险人员2.2万名。

14:30，流调报告正式递交。丁松宁说，得益于多部门协同作战，基本实现50分钟形成轨迹研判报告、5小时内形成公安研判报告、12小时形成卫健专业流调报告。

速度背后是千余人的24小时待命。作为市级层面的综合研判中枢，南京新冠肺炎疫情联合流调中心汇聚了50名卫健专家和80名公安民警，以5至6人一组集成作战。区级层面按“每组2名卫健人员+1名公安民警”的架构编成450个前方“三人小组”，负责实地调查。

扬州市急救中心救护车司机冷海龙——

快速转运，事不过夜

警笛鸣响，红灯闪烁，江苏省扬州市急救中心救护车司机冷海龙驾驶负压救护车一路疾驰，“保证安全的前提下，快一点，再快一点！”

本轮疫情发生后，扬州在市120急救中心成立核酸检测阳性病例转运专班，组建38支负压转运队，集中145辆救护车，确保密接和次密接人员当日判定、转运、隔离。

8月4日5:30，天蒙蒙亮，冲完澡的冷海龙拿起手机查看有无漏接电话。“救护车司机24小时待命，接到指令3分钟内必须出车，一分钟也耽误不得。”冷海龙隔几分钟便习惯性地看一下手机。

江苏强调，对阳性感染者关联的所有重点人员和密接、次密接人员转运工作，必须分秒必争、事不过夜。

10:00，冷海龙接到转运指令：某小区一名居民核酸检测结果呈阳性。他立即电话联系所在社区，确定具体位置和转运对象的基本信息。获悉是位行动不便的老人，冷海龙特意询问了楼层，交代了使用担架的注意事项。准备就绪后，他和急救护士焦露三步并作两步，直奔救护车，出发前还在对方防护服背部写上“加油”字样。原来，他们既是同事，也是夫妻。

10:30，救护车抵达社区。核验完身份信息后，冷海龙把老人小心翼翼地搀扶到担架上，和社区工作人员一起抬着老人下了楼。焦露则紧随其后，一路喷洒消毒液。

10:45，焦露为老人系好安全带后，冷海龙随即启动引擎。一路上，焦露观察老人血压、心率等生命体征数据，轻声安抚老人情绪，原本紧张的老人渐渐放松了些，下车前连连拱手道谢。

12:30，救护车返回急救中心，夫妻俩开始清洁工作。不仅在救护车舱内外喷洒消毒，他们本人也要逐一脱下防护装备，层层清洁消毒。

13:25，冷海龙、焦露边吃盒饭，边与女儿视频通话。看着活泼可爱的孩子，焦露笑着笑着眼眶就红了，“最近我们一直吃住在单位，虽然很想孩子，但在疫情防控关键时刻必须坚守岗位。”

以快打快，密接等高风险人群集中隔离就要快。高光明8月13日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，这方面各地都在不断提高速度，调集资源，加大高风险人群的集中隔离。“北京原来要求密切接触者集中隔离的时间是当日清，现在要求基层收到名单之后8个小时要把密切接触者集中隔离到集中隔离点。”

坚持核酸筛查、流行病学调查、转运隔离并联进行，截至8月16日，扬州累计转运1.79万人到周边城市隔离。

武汉市沌口街道万家湖社区党委书记高艳——

社区防控，筑牢第一道防线

“高书记，赶紧去社区，隔壁工地刚发现核酸检测阳性人员……”8月2日5:30，湖北武汉经济技术开发区沌口街道万家湖社区党委书记高艳还在熟睡中，接到街道打来的电话，她顾不上洗漱就往社区赶，路上给社区党委、居委会成员挨个打电话：“赶紧到岗，按疫情防控预案落实责任。”

8月2日5:00，核酸检测结果显示，武汉经开区一建筑工地员工唐某等7人均为阳性。当地立即部署对工地附近7个小区及工地采取封控措施，并启动全员核酸检测和环境采样、消毒。

设置好隔离挡板，张贴好封控通知，几名工作人员身着防护服，正对全社区展开消毒……这是7:00的万家湖社区。高艳已在各小区封控点巡查，见有要出门的居民，她在几米开外提高嗓音：“隔壁工地出现核酸检测阳性人员，社区今天起紧急封控！请大家放心，我们一定做好服务保障！”

“社区防控作为疫情防控第一防线，对严控疫情增量至关重要。”高光明说，社区防控“就是要把相关的措施落实落小落细，做到联防联控、群防群控”。

8月2日下午，湖北省、武汉市相继召开疫情防控工作会议，要求以最快速度、最短时间、最有力举措把疫情控制和解决在最小范围。

8月2日7:00，万家湖社区党委、居委会成员已全员到岗，拉网式排查、组织核酸检测等工作都已安排到位、责任到人。高艳说，必须依法依规严格管控，第一时间开展重点人群排查，坚决做到“应隔尽隔、应检尽检、应保尽保”。

这是高艳忙碌的一天：9:00，与区住建局、社区隔壁工地相关负责人联系对接，协助做好对在工地工作、社区生活人员的拉网式排查；12:00，社区开展全员核酸检测，她逐个小区检查采样点，组织居民错时有序检测；15:00，同周边商超负责人对接，确定好第一批物资团购事宜，保障百姓居家基本生活……

3日凌晨1:50，拉网排查出的122名相关人员全部被安全送至隔离点。这其中，社区负责人员排查、相关区域消毒，区住建局、建筑工地帮助联系相关人员，街道负责协调隔离酒店，社区医护人员帮忙转运。高艳感慨：“迅速完成排查，筑好社区防控墙，靠的是压紧压实属地、部门、单位、个人四方责任。”

在武汉，省市区三级2193家单位、4万余名党员下沉全市1436个社区，每个社区组建下沉服务队，由社区党组织统一指挥，合力推动社区防控组织动员到位、社区封控到位、综合服务到位、集中隔离规范到位、健康监测规范到位。

武汉市四唯街社区卫生服务中心护士关晓曦——

全员核酸检测，摸清疫情底数

核对姓名、住址、身份证信息，用采集拭子快速轻扫受测人咽腭弓部及扁桃体两侧。完成后，将拭子前端折断在试管里，盖好盖子，对手套消毒后，再开始下一个采样。整个过程科学严谨规范，但用时不到半分钟。

8月5日9:00，武汉市江岸区四唯街道袁家社区，四唯街社区卫生服务中心护士关晓曦正在为社区居民开展核酸检测。采样点设在通风空旷处，居民按通知分批错时下楼，间隔一米有序排队。

一个半小时以前，关晓曦就已到达社区，划分测温登记、等待、采样等区域，画好“一米线”，放好消毒液等防疫物品。“我们8个人，两人一组，平均每天检测1000多人。”

这样的快节奏，关晓曦已不是第一次经历。8月3日3:00，武汉市快速集结26家医院1500余名医护人员，支援武汉经开区全员核酸检测，关晓曦便是其中之一。

国务院联防联控机制医疗救治组日前印发的《关于进一步加强全员核酸检测组织管理工作的通知》指出，开展全员核酸检测是快速发现病毒感染者，以便对其进行隔离、有效切断传播途径、防止疫情扩散的最重要手段之一，是落实“四早”（早发现、早报告、早隔离、早治疗）的关键举措。要求确定实施全员核酸检测后，确保检测人数在500万以内的在2天内、检测人数大于500万的在3天内完成全员检测。

8月2日晚，武汉公布唐某等7例核酸检测阳性人员流调结果，他们活动轨迹涉及全市多个区。8月3日上午，武汉决定启动全员核酸检测。全市2.8万名医护人员、1.3万名社区工作者、4万余名下沉党员、11万名志愿者第一时间奔赴3576个检测点。

尽快摸清疫情底数，需要优化核酸筛查方案，精准分区确定不同的检测频次，突出重点地区重点人群，提高检测质量和效能。武汉对中高风险区域实行单检，低风险区域采用10∶1混检，104家核酸检测基因扩增实验室24小时设备不停、人员轮班，确保样本即来即检。

8月5日24:00，武汉市第八医院派转运车来到四唯街社区卫生服务中心，将样本运回医院检测，这已是当天的第三次转运。完成转运交接后，脱去厚厚的防护服，关晓曦衣衫早已浸湿，“样本运回实验室后，会连夜清点、提取、检测，完成结果系统录入，生成报告单。从采样到出结果，只需约8小时。”

截至8月8日，武汉累计检测1128.58万人，除暑期外地离校大学生和6岁以下儿童外，基本实现全覆盖。通过这次全员核酸检测，除在已隔离管控人员中发现的病例外，还从已封闭管控的小区筛查出9例阳性，全部转入定点医院隔离救治。

多措并举加强核酸检测组织工作，各地采、送、检、报更加匹配顺畅。南京市和扬州市分别实现了两天一轮次与一天一轮次的高频筛查。

南京市公共卫生医疗中心重症监护室值班医生陈辉——

分秒必争，护佑每一个生命

8月13日21:50，南京市公共卫生医疗中心重症监护室。

“老年男性，既往食管肿瘤术后伴全身多发转移，目前系新冠肺炎重型，晚上突发呼吸困难，24小时无尿……”看到同事发来的患者老高的信息，正在值班的陈辉意识到：今晚将是一场硬仗。这位来自东南大学重症医学科的医生立马穿上防护服进入病区。

“高压85毫米汞柱/低压45毫米汞柱，心率130次/分，指脉氧测不出……”监护仪不断报警，患者烦躁不安，四肢湿冷，呼吸窘迫。老高到医院后就因有肿瘤病史被直接收入重症病房。

“马上插管。”陈辉穿上手术衣，护士开始注射镇静剂。22:30，气管插管成功，看着患者胸廓均匀的起伏，陈辉和同事们舒了一口气。

陈辉正准备为老高检查心脏时，监护仪突然发出急促的报警声，“心率200次/分，血压迅速下降至高压60毫米汞柱/低压40毫米汞柱。”

同时，病床旁超声仪显示老高大量心包积液。“是心包积液导致心包填塞，引起梗阻性休克，须立即引流以解除梗阻。”多年重症医学科的专业训练，让陈辉第一时间作出判断。

“杨毅主任，我们需要对患者立刻进行心包穿刺引流术。”陈辉迅速远程向国务院联防联控机制综合组江苏工作组医疗救治组专家、东南大学附属中大医院重症医学科主任杨毅简要说明患者情况并沟通处理方案。

心包穿刺引流手术顺利，压迫解除的瞬间，老高的血压迅速回升至高压130毫米汞柱/低压85毫米汞柱，心律也降到120次/分。

8月14日3:30，老高转危为安，陈辉脱去防护服，衣服已湿透。

8:00，陈辉例行到病房查房，他跟康复科医生一起为9床85岁的患者制定了康复方案。

每天10点是国务院联防联控机制综合组江苏工作组医疗救治组专家开始查房的时间，国家、省、市三级医疗专家每日进行联合会诊和病例讨论，按照“中西医并重”“一人一小组”“一人一方案”原则，针对患者病情制定个性化治疗方案。

“心率、血压、尿量等指标恢复到了正常水平。”陈辉向杨毅、广东省中医院副院长张忠德等专家介绍老高的情况。专家组经过讨论给出了进一步的治疗思路，特别指出继续吃中药调理。

本轮疫情中，南京和扬州两地感染人数分别达200多例和500多例。在医疗救治的组织上，江苏遵循“集中患者、集中资源、集中专家、集中救治”的“四集中”原则，调集全省各大医院医护骨干及呼吸机、体外膜肺氧合系统等设备，支持南京、扬州定点收治医院，全省组建67支共4786人的医疗队伍支援医疗救治工作。

8月25日，国务院联防联控机制综合组江苏工作组医疗救治组专家、东南大学副校长邱海波在扬州市疫情防控新闻发布会上介绍，经过积极治疗，目前在南京、扬州两地收治的病例中重型和危重型病例已经清零。

8月27日，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟在联防联控机制新闻发布会上表示，本轮疫情重症病例中，完成两剂新冠疫苗接种的，占重症的比例小于5%；60岁以上重症人群中，超过90%没有接种疫苗，或者没有完成疫苗接种。“新冠疫苗接种可以很明确地说，对这波疫情的控制是有好处的”。

张家界市志愿者黄耀民——

大家众志成城，就能战胜疫情

拿起枕边的手机，耳畔传来的声音有些紧张：“黄医生，请马上到412房间，住在这里的刘女士病了。”

挂上电话，黄耀民扫一眼手机屏幕，时间显示为8月14日2:30。他迅速穿上防护服，来到隔离者房间。

“怎么啦？”

“心慌、胸闷，四肢麻木……”刘女士虚弱地答道。

经过听诊、问询，黄耀民发现刘女士身体并无大碍，只是曾经遭遇车祸留下了后遗症，一紧张就出现这类症状。这次因疫情被隔离后思虑过重犯了病。经过心理疏导和按摩治疗，刘女士的症状明显缓解。

这时，黄耀民才发现，汗水蒙住了护目镜，全身衣服已湿透。再看一眼时间，已近4:00。

黄耀民是湖南张家界市一家中医院的医生。这个夏天让他印象深刻。

7月29日，张家界报告1例新冠肺炎确诊病例。此时正值当地旅游旺季。张家界宣布，全市所有景区景点7月30日起暂停对外开放。8月3日，防控举措再次升级，要求境内所有人员不得离开张家界。滞留的1200余名游客分别隔离在全市14家酒店。

张家界疫情防控指挥部专门成立了游客服务组，在每个定点酒店配备文旅、卫生、心理咨询专家，以及街道工作人员和社区志愿者，共同负责游客的生活服务等。

8月9日，黄耀民响应市里的倡议，来到这家定点隔离酒店当志愿者，直到8月24日酒店解除封控。半个月里，他每天为隔离人员量体温、进行核酸检测，偶尔处置紧急情况。

这个酒店住着近500名隔离人员，20多名志愿者分成了3个组，24小时“三班倒”服务。黄耀民身高一米八，穿上均码的防护服总是绷得很紧，常常站着连续工作八九个小时。但他从未退缩，他说：“既然来当志愿者，对这些苦和累早就有思想准备。大家众志成城，就能战胜疫情。”

8月14日8:00，又有几名密接者被转运过来。黄耀民与同伴为他们量好体温，带他们进入事先安排好的房间。

11:30，接班的志愿者来了。黄耀民脱下防护服，消毒、洗澡、吃饭，回房间抓紧睡觉。10多个小时后，他又要投入新一轮工作中。

“疫情防控没有局外人，需要我们每个人的共同参与。”张家界市委宣传部副部长孙鹏介绍，本轮疫情期间，全市1万多名志愿者奋战在抗疫一线。让孙鹏难忘的是，一些滞留游客主动报名，在入住的酒店当起了志愿者。

从许多普通人投入一线志愿服务，到许多游客克服困难就地隔离，再到广大居民严格遵守防控要求、积极配合防控工作，孙鹏感慨，抗击疫情是为了人民，也必须依靠人民，大家心往一处想、劲往一处使，形成了共同抗疫的强大合力。

（本报记者何聪、何勇、尹晓宇、姚雪青、王云娜、范昊天、白光迪）

《 人民日报 》（ 2021年09月10日 13 版）