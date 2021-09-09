上了年纪腰腿痛 切忌暴力按摩小心加重病情

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◎通讯员 衣晓峰 本报记者 李丽云

两个月的暑假，老人成为带娃主力军。随着各地陆续开学，老人们开始扎堆来到医院，治疗腰腿疼。

黑龙江省慢性病管理学会疼痛专业委员会副主任委员、哈尔滨医科大学附属第一医院脊柱外科副主任医师、硕士生导师安刚介绍，腰腿痛是指以腰痛、腿痛为主要临床表现的一组疾病，包括腰、背、腿等一个或多个部位的酸软、麻木或疼痛，该病具有病因复杂、治疗周期长、易复发等特点。

长期慢性的腰腿痛，不仅影响活动能力及生活质量，还会造成心理性疾病。安刚介绍，在腰背痛病患者中，出现睡眠障碍的比例为43.04%，出现紧张焦虑情绪的占39.0%。有患者会因疼痛而脾气变坏，甚至变得暴躁易怒。追本溯源，幕后黑手可能是腰椎间盘突出、腰椎管狭窄。

那么，老年人该如何缓解腰腿痛？安刚建议，如果患者仅表现为腰部的轻微疼痛和不适，可通过短期卧床休息、佩戴腰围、口服药物及按摩理疗等方法进行治疗，通常一两周就能缓解；若出现腿部持续放射性疼痛，或者走一小段路就倍感疼痛、麻木、沉重、无力等，那就该考虑是否椎管内神经受压严重，需要持续卧床半个月以上，并戴腰围，口服止痛、消肿等药物，佐以牵引、针灸、按摩等疗法。

“切忌暴力按摩推拿，避免病情加重。需要说明的是，按摩、推拿等传统手段，仅能缓解局部组织症状，减轻神经根周围的粘连、肿胀及无菌性炎症反应，绝不会将已经退变膨出的间盘组织给按回去。”安刚说。

如若老年人腰腿部疼痛越发剧烈，或者经过一两个月的保守治疗仍没有起色，表明椎管内的神经已“无处容身”了，必须通过手术将其“解救”出来。不过，很多老年人畏惧手术，他们觉得“腰椎里面的神经密密麻麻、盘根错节，弄不好就会造成短路”，这让一些患者贻误了最佳手术时机。

安刚解释，随着脊柱外科手术技术的发展，如今腰椎手术早已变成了常规术式，在安全性及术后效果上都有很大保障，大家不必过于担心。

安刚表示，尤其是目前最先进的脊柱内镜微创手术，可以在不到1厘米的创口下，通过脊柱内镜这一“火眼金睛”，清晰地分辨神经根，给腰椎管扩大减压，将“膨胀”的间盘组织彻底摘除，进而解除神经压迫，术后当天患者就能下地活动。“这项脊柱内镜技术创伤小、恢复快、局麻下操作，特别适用于身体状态差的老年患者。”他说。

此外，更为关键的是，老年患者要在生活中特别注意养护腰腿部。安刚指出，弯腰负重、劳累、久坐、久站等，是造成腰腿痛的主要原因。“因此，老年人平时应注意自我保护，避免重体力劳动及弯腰抬重物，避免剧烈的扭腰动作和久坐、久站等不良姿势；加强适度的功能锻炼，例如太极拳、游泳以及小燕飞等动作，用强有力的腰背肌来维持腰椎的稳定性，使腰椎保持良好的平衡稳定。”安刚说。