美国新冠住院患者比去年同期多近3倍

8月16日，美国洛杉矶一所小学的学生接受新冠检测

美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，全美上周末住院的新冠重症患者人数比去年同期多近3倍，病死人数比去年同期多86%。

美国儿科学会7日发布的数据显示，现阶段全国每周新增新冠确诊病例中，儿童病例占比超过四分之一。

上周美国新增约115万确诊病例

数据显示，上周美国新增约115万例确诊病例，去年同期这一数字不到29万。

英国《卫报》7日报道，上周末正值美国劳工节假期，出行人数骤增。按照运输安全管理局的统计数字，3日和4日两天，全美有超过350万人出行。

美国疾病控制和预防中心建议，未接种疫苗的民众尽量不要出行，接种过疫苗的民众出行时要戴口罩。

住院人数和病死人数这两个指标有滞后性，一般反映的是几周前确诊病例发展情况。劳工节假期集中出行的影响尚无法从数据中得到体现，不排除后续疫情数据爆炸式增长。

除了四处肆虐的德尔塔毒株，缪毒株也在美国蔓延。缪毒株最早在哥伦比亚发现，8月30日被世界卫生组织列为“需要留意”的变异株，级别低于德尔塔毒株所属“需要关注”的变异株。初步数据显示，缪毒株会削弱抗体效力。

疫情反弹给美国多地医疗系统带来沉重压力。爱达荷州卫生部门7日宣布在部分医院启动“危机护理标准”，定量配给医疗资源，只把有限资源分配给有机会存活的病人。

爱达荷州卫生与福利局局长戴夫·杰普森在一份声明中说：“（启用）危机护理标准是迫不得已的最后手段。这代表我们已经耗尽所有资源，我们的医疗体系无法提供我们预期的治疗和护理水平。”

在这一标准下，位于该州北部的10家医院系统只把重症监护病房留给“最有可能活下来的病人”，至于那些“病情危急但存活希望不大的病人”，只给他们提供减轻病痛的“舒适护理”。

美联社报道，其他州也打算采取类似办法，以避免出现医疗资源挤兑。夏威夷州长位下丰上周签署的一份行政令规定，如果疫情持续恶化，医院和医护人员不得不定量分配医疗资源，他们将免于因此承担法律责任。

美国新增新冠病例儿童占比26.8%

美国有线电视新闻网报道，8月26日至9月2日报告新增新冠确诊病例939470例，其中儿童病例251781例，占26.8%。前两周，每周新增确诊中儿童病例占比均为22%左右。各州对儿童的定义不同，总体而言指17岁或18岁以下人群。

美国儿科学会数据显示，儿童新冠病例在今年夏初有所减少，但从那以后“呈指数级上升”，8月5日至9月2日超过75万名儿童感染，但目前发展成重症的情况不多见。

美国儿科学会说：“急需收集有关疫情对儿童长期影响的更多数据，包括病毒可能以何种方式长期损害染疫儿童的身体健康，以及疫情对情感和心理健康的影响。”

疫情暴发以来，美国累计500多万儿童新冠病毒检测呈阳性。全美累计确诊病例6日突破4000万例。

开学后另一情况更令人担忧

美国疾病控制和预防中心7日说，儿童病例中出现多系统炎症综合征的情况增加。截至8月22日，已有41名儿童死于这一感染新冠引发的罕见并发症。这一综合征通常在儿童染疫几周后出现，可能导致心、肺、肾、脑和肠胃等多器官出现炎症。不少出现这一综合征的儿童最初是无症状感染者。

约翰斯·霍普金斯大学数据显示，美国今年单日新增病例最低值出现在6月22日，当天报告新增1.13万例确诊病例。从那以后，确诊病例攀升，导致医院人满为患，儿童染疫增多。随着各地秋季学期开学，这一状况尤其令人担心。

专家呼吁成年人接种新冠疫苗以保护返校儿童。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇7日说：“如果我们想保护孩子，尤其是那些暂不符合疫苗接种条件的孩子……需要让孩子周围的人接种疫苗，包括教师、学校职工及其他所有人。”按照福奇的说法，美国有7500万人符合接种条件却仍未接种新冠疫苗。

开学后另一个令人担忧的情况是美国大约四分之一已开学的学校没有护士。按照疾控中心的建议，学校应当为每750名学生配备至少一名全职护士。专家说，美国学校护士短缺的情况已持续多年，新冠疫情凸显这一问题的严重性。据新华社