扬州今日起中风险地区清零

扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥办公室8日发布消息，根据国务院联防联控机制有关要求，经专家组综合评估研判，扬州市疫情防控工作指挥部研究决定，自2021年9月9日起，蜀冈-瘦西湖风景名胜区城北街道卜扬社区瘦西湖福苑小区将由中风险地区调整为低风险地区。调整后，扬州市全域为低风险地区。

扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥办公室表示，低风险不等于零风险。请广大市民继续做好个人防护，做到正确戴口罩、勤洗手、“一米线”、不聚集，主动接种新冠病毒疫苗，积极配合各项常态化疫情防控措施。

此外，9月8日下午，广州市人民政府新闻办公室举办的广州市疫情防控新闻发布会上，邀请广州市卫生健康委、越秀区、市疾控中心相关负责人通报了广州市新冠肺炎疫情防控工作的情况。

据广州市卫生健康委副主任、新闻发言人陈斌通报，9月7日，广州市无新增境内感染病例报告。本次疫情广州全市累计报告2例无症状感染者，均在广州医科大学附属市八医院集中隔离医学观察，目前情况稳定。

经过进一步深入细致的流行病学调查和密接、次密接排查，最大限度消除社区潜在隐患。截至8日12时，累计甄别在穗密接者123人、在穗次密接者1284人，以上密接和次密接者均已全部落实健康管理措施，核酸检测结果均为阴性；所涉及的重点场所累计排查123个，均已全部落实管控措施。

同时，广州市继续在部分街道开展全员核酸筛查和重点人群核酸排查，截至8日12时，广州全市累计核酸采样681254人次，完成检测674737人次，均为阴性。截至目前，广州全市所有涉及的重点场所人员核酸筛查未发现新增阳性检测者，环境核酸检测均为阴性。

根据排查情况和风险评估，8日对越秀、白云、海珠、荔湾、黄埔、番禺、从化等7个区的45个重点场所予以解除封控措施。

陈斌表示，从目前情况来看，本次疫情初步得到了有效的管控。广州市疾控中心副主任张周斌则表示，这次疫情防控，广州疾控对涉疫的重点场所，按风险等级分别实行了封控7天、停业关闭3天2检后恢复营业、不停业的全员一次核酸检测的分类管控措施。按照9月4日报告首例病例计算，到8日将有首批封控或停业关闭的场所重新开放。同时，随着对高风险密接的深化流调，这两天的密接人数仍有增加，主要就是为了把所有风险点深入挖掘出来。因此，目前仍有一定数量的公共场所仍在落实相应的风险管控。

张周斌指出，接下来，还将动态评估疫情防控的风险，对重点场所进行适时重新开放。通过这种动态回调的过程，全市涉疫各区域、各场所的风险也将逐步有序回归至正常。

同时，张周斌再次提醒市民，有序解封并不意味着风险的归零。事实上，广州一直面临巨大的外防输入压力。今年1月份以来，广州白云机场国际入境航班数量和入境人数仍在不断回升，8月份达到了峰值。这说明广州面临的风险是持续存在的，疫情防控也丝毫不能放松。

文/记者 李铁柱