让中秋月饼多点文化韵味也挺好

中秋将至，今年月饼吃出新玩法，“有文化”的月饼不断刷屏。众多博物馆加入文创月饼的制作中，“镇馆之宝”纷纷化为造型别致的月饼，新华书店甚至推出“识字月饼”。（9月8日《扬子晚报》）

任何一个传统节日，都要既坚持传统的文化内涵，同时又不断地追求创新，唯有如此，才能既满足现代人的需求，又让传统节日得到延续和传承。节日是如此，那么附着于传统节日的节令性美食，也同样如此。马上就是中秋节了，市场上的月饼琳琅满目，很多人发现，今年的中秋月饼，不但在馅料、外观上多种多样，而且充满了文化韵味，变成了“有文化的月饼”。

举几个代表性的例子，新华书店推出的“字典月饼”，月饼表皮上印着生活中并不常见的“生僻字”，包括勥（jiàng）、槑（méi）、忞（mǐn）、奣（wěng）、扅（yí）、呇（qǐ）……让不少网友感叹，吃个月饼也能“长知识”。这样的跨界尝试，可以通过月饼刻字这种易学易懂的方式，寓教于乐，让消费者认识并记住这些难念难记的文字，同时也赋予月饼不一样的文化内涵，可以说一举多得。

在赋予月饼这一传统美食以文化韵味这件事上，全国各地的博物院、博物馆等文博单位首当其冲，表现突出。金陵饭店与南京博物院首次打造联名款月饼“锦绣金陵”；苏州博物馆今年联手260多岁的苏州老字号松鹤楼，推出“中秋对月”礼盒。故宫博物院和国家博物馆更是当仁不让，纷纷推出了包含自己馆藏文物、镇馆之宝元素的月饼礼盒。

我们不否认这些“有文化的月饼”的推出，有市场与经济角度的考虑，但是这些文创月饼的出现，确实令人眼前一亮、耳目一新。传统的中秋美食不但可以看，可以吃，还可以学习传统文化。换言之，现在的中秋节月饼，不但颜值很高，口感多样，而且还具备了丰富的文化内涵，这是对传统节日内涵的一种继承、发展与弘扬，值得肯定。

“有文化的月饼”，也特别适合中秋节的氛围。一家人一边吃着月饼一边赏月，这是中秋佳节的“保留节目”。如果面前摆着一盘文化味十足的月饼，大人可以一边分享月饼，一边给孩子讲讲月饼上的文化典故、历史故事，岂不是和中秋节的氛围十分搭配？说到底，月饼也是传递文化的重要使者，各类文创月饼百花齐放、争奇斗艳，这也是传统文化融入当下生活的媒介。

当然了，最后也需要提醒一句，再有文化韵味的月饼，最终也还是为了吃，所以月饼产品一定不能光有颜值，光有文化，而产品的口感、卫生、质量却没有保障，那无疑是一种本末倒置的做法。