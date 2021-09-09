冒用他人医保可能构成诈骗（以案说法）

【案情】辛某患病需要医治，因其无业，医保卡一直未续保，于是向其表哥帅某借用医保卡看病，帅某将医保卡借给辛某。辛某持帅某医保卡至某医院挂号就诊，并以此医保卡缴费拿药。其后，辛某又使用帅某的医保卡做了手术。不久，国家医保局接到该医院举报辛某冒用医保卡就医，随后当地医保局分别对辛某、帅某约谈。在证据面前，二人承认冒用医保卡骗取社保基金合计6900余元的事实。

随后，医保局将二人移交司法机关。最终，法院以诈骗罪判处辛某3个月拘役，并处罚金人民币3000元。考虑到帅某因亲情关系将医保卡借出使用，已退赔涉案损失，亦未从中获取利益，且到案后主动认罪认罚，犯罪情节轻微，故对帅某作不起诉处理。

【说法】法官提示，社保基金包括医保基金、养老基金、失业基金等，其中医保基金是个人就医时使用的基金，个人只有在参保期间才能使用医疗保险报销。而全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的解释也规定：以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，属于刑法第二百六十六条规定的诈骗公私财物的行为。本案中，辛某冒用帅某医保卡就医，以非法占有为目的骗取医保基金，属于诈骗公私财物的行为。

法官提醒，医保卡只能本人使用，明知他人冒用自己医保卡，仍出租、出借，数额较大的，涉嫌构成共同犯罪。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 19 版）