新国标助力包装“绿”起来（人民时评）

食品和化妆品新国标的发布，有利于引导绿色生产和消费，也有利于实现有效监管

中秋临近，月饼热销。近年来，在厉行节约、反对浪费的社会氛围下，月饼豪华包装、铺张浪费现象少了很多，但夯实治理成果、根治过度包装还需进一步下功夫。近期，新修订的《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》强制性国家标准发布，有望进一步从源头上杜绝类似过度包装的问题，助力绿色发展。

习近平总书记强调，“要注意节约环保，杜绝过度包装，避免浪费和污染环境”“绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策”。研究表明，我国包装废弃物约占城市生活垃圾的30％至40%。目前市场上部分食品和化妆品还存在包装层数过多、空隙率过大、成本过高等问题。此次发布的新国标与时俱进，进一步提高了标准的适用性、科学性和可操作性，规范了31类食品、16类化妆品的包装要求，增加了外包装体积检测、判定规则和不同商品的必要空间系数。食品和化妆品新国标的发布，有利于引导绿色生产和消费，也有利于实现有效监管。

企业是标准实施的主体，新国标有利于引导绿色生产。为避免对企业生产经营活动造成影响，以及产生新的浪费，新国标的实施为企业和市场设置了两年过渡期，在2023年9月1日前，相关企业有充足的时间消纳库存、合规设计、调整生产。对此，企业向绿色生产转型，理应赶早不赶晚。相关企业应切实提高对绿色发展的认识，主动作为，履行好企业社会责任，尽早贯标、用标和达标，向市场供给更高质量、更加绿色环保低碳的产品，争取在绿色消费的新趋势中赢得市场先机。

培育绿色生活方式要靠群众自觉，新国标有利于引导绿色消费。近年来，反对奢侈浪费和不合理消费，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，渐成为社会新风尚。食品和化妆品与群众的日常生活息息相关，新国标极大地简化了对这两大类商品过度包装的判定方法，消费者一般可以通过一看包装材质，二问包装层数，三算外包装体积，初步判定是否存在过度包装问题。新国标的发布，有助于消费者自觉践行绿色消费理念，积极选购绿色环保低碳的产品。

新国标也有利于实现有效监管。新修订的固体废物污染环境防治法提出，生产经营者应当遵守限制商品过度包装的强制性标准，避免过度包装。该法首次明确了限制商品过度包装的义务性规定。此次颁布的新国标，增强了监管部门执法的可操作性。比如新国标修改了包装空隙率限量要求及计算方法，过去商家将初始包装体积做大，或增加其他商品等逃避监管的做法再也行不通了。同时，有固体废物污染环境防治法作为上位法，也会大大强化新国标的实施，增强监管效力。

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，对加强生态文明建设、加快推动绿色低碳发展提出了新的更高要求。限制商品过度包装，一方面通过增加绿色供给，引领绿色消费，另一方面通过生活方式绿色革命，倒逼生产方式绿色转型。供给与消费形成良性互动，使资源、生产、消费等要素相匹配相适应，必将促进经济社会发展和生态环境保护协调统一、人与自然和谐共处。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 07 版）