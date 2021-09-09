弘扬抗击非典精神，勇于战胜一切风险挑战

习近平总书记指出：“同困难作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。”在我们党百年非凡历程中，每遇重大风险挑战，总能孕育伟大精神。非典是人类在21世纪发现的第一个烈性传染病。2002年11月，广东发现国内首例非典病例，随后疫情蔓延到大多数省份，给人民群众生命安全和身体健康带来严重威胁，也给经济社会发展带来严重冲击。面对突如其来的非典疫情，在党中央坚强领导下，全国人民以空前的团结和高昂的斗志，打响了一场防治疫病的人民战争，形成了抗击非典精神，取得了抗击非典阶段性重大胜利。

“人无精神则不立，国无精神则不强。唯有精神上站得住、站得稳，一个民族才能在历史洪流中屹立不倒、挺立潮头。”非典来势汹汹，广大干部群众迎难而上，冲锋在防控救治一线，奋战在科研攻关前沿，坚守在各行各业岗位，顽强地与疫病作斗争。广大医护人员、科研人员挺身而出，不辱使命，立下“选择了从医，就选择了奉献”“只要还有一名患者没有脱离危险，我就不能离开前线”的誓言；4000多名建筑工人连续奋战，只用了7个昼夜就建成拥有1000个床位的北京小汤山非典定点医院；几个月的时间里，抗击非典社会捐赠款物价值超40亿元，“要物有物，要人派人”，哪里有疫情，哪里困难多，哪里就有四面援助、八方支持……抗击非典斗争集中展现着中国人民的家国情怀、奉献精神、英雄气概，铸就了一座不朽的精神丰碑。

困难和挑战越大，凝聚力和战斗力就越强，这正是中华民族历经磨难而不衰、千锤百炼而愈强的内在精神动力。在这个没有硝烟的战场上，不分男女老幼，不论大江南北，亿万人民谱写了与疫病作斗争的壮丽诗篇，形成了“万众一心、众志成城，团结互助、和衷共济，迎难而上、敢于胜利”的抗击非典精神。万众一心、众志成城，就是在党中央坚强领导下，举国上下同心同德、齐心协力，心往一处想，劲往一处使，拧成一股绳，形成抗击疫病的强大合力；团结互助、和衷共济，就是全社会广泛动员起来，团结一致、共同行动，互相帮助、互相关心，一方有难、八方支援，共同应对疫病的挑战；迎难而上、敢于胜利，就是坚定战胜困难的昂扬斗志和必胜信念，实事求是地分析形势，沉着冷静地面对挑战，坚忍不拔地克服困难，坚决同病魔斗争到底。抗击非典精神，是中国共产党人精神谱系的重要组成部分，成为我们应对风险挑战、战胜艰难险阻的精神动力。

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期。必须认识到，中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、顺顺当当就能实现的，我们越发展壮大，遇到的阻力和压力就会越大，面临的外部风险就会越多。习近平总书记反复强调要增强忧患意识，深刻指出要时刻保持如履薄冰的谨慎、见叶知秋的敏锐，既要高度警惕和防范自己所负责领域内的重大风险，也要密切关注全局性重大风险。2018年1月在学习贯彻党的十九大精神专题研讨班开班式上，习近平总书记就列举了8个方面16个具体风险，其中提到“像非典那样的重大传染性疾病，也要时刻保持警惕、严密防范”。奋斗新时代、奋进新征程，我们要增强忧患意识、始终居安思危，统筹发展和安全，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，大力弘扬抗击非典精神，把压倒一切困难而不为困难所压倒的斗志激发出来，把一切积极因素都调动起来，形成海内外全体中华儿女心往一处想、劲往一处使的生动局面，汇聚万众一心、众志成城的团结伟力，敢于斗争、善于斗争，逢山开道、遇水架桥，勇于战胜一切风险挑战。

上下同欲者胜，同舟共济者兴。在新中国成立初期，我们战胜了血吸虫灾害；在新世纪开始之时，我们打赢了防治非典型肺炎的攻坚战；在中国特色社会主义新时代，我们取得了抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。踏上向第二个百年奋斗目标进军的新征程，在中国共产党的坚强领导下，亿万中华儿女团结一心、守望相助、共同奋斗，就一定能汇聚起实现民族复兴的磅礴力量，战胜一切强敌、克服一切困难、夺取一切胜利，创造新的历史伟业、铸就新的时代辉煌。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 02 版）