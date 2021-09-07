国家卫健委：着力解决数据标准不统一问题 推进疫苗接种数据跨省共享

人民网北京9月7日电 （记者张文婷）关于疫苗接种数据跨省共享的问题，一直受到大家关注。在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，为了提高流动人员跨区域接种疫苗的便利性，前期已要求各地协调配合，做好疫苗跨地区接种信息管理工作，要求接种单位在完成接种后及时为接种者提供预防接种凭证，群众可根据接种凭证完成续种。同时，也在积极推进全国免疫规划信息系统互联互通，着力解决数据标准不统一的问题，扫除数据交换的障碍，为各地将接种信息统一纳入健康码管理提供方便。

吴良有提到，对于目前尚未实现接种信息跨省互联互通的地区，大家还是要在接种后续剂次疫苗时提供接种单位出具的纸质版凭证，按照纸质凭证的记录接种后续剂次的疫苗。如果有跨地区的接种需求，建议在接种第一剂次疫苗后及时向接种单位索取并且妥善保存纸质版的接种证明。