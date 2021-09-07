国家卫健委：专家明确建议支持开展序贯免疫研究和试点工作

人民网北京9月7日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制7日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。对于高风险人群接种第三针疫苗工作如何开展，会不会考虑采取序贯免疫的策略，科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟表示，不同技术路线疫苗的序贯免疫研究，必须在依法合规、尊重科学这两个原则下开展，专家明确表示，支持开展序贯免疫研究和试点工作。

“加强免疫是严肃的科学问题，实施加强免疫也必须要符合相关法律法规的要求。”郑忠伟强调，正是基于此，疫苗研发专班在8月2号组织了专家论证会，在听取了国药中生、北京科兴中维两家公司汇报了灭活疫苗两剂次免疫后6个月加强免疫的安全性和免疫原性数据后，专家组基于以上的科学数据作出了针对重点人群进行原灭活疫苗加强免疫的建议。

另外，郑忠伟表示，除了灭活疫苗以外，我国其他技术路线的疫苗也开展了加强免疫的相关研究。“在研发单位取得充分的科学数据后，我们也会组织专家开展相关的论证工作。目前，我国的一些研发机构也在国内外开展相关的序贯免疫研究工作，只有在获得足够的安全性和免疫原性或者说是有效性的科学数据后，我们才可以对大规模人群序贯免疫工作提出专家建议。”