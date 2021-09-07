拉姆达晋升新冠“毒王” 疫苗废了？

新冠病毒德尔塔变异株正在肆虐，且还在不断上演着“变身大法”。这不，名为“拉姆达”的病毒突变株带着更大的“杀伤力”来袭，颇有要成为新“毒王”的架势。随之而来的，又是新冠疫苗被黑的剧情。8月的“科学”流言榜发布，打包辟谣近期你最关注的健康话题， 病毒拉姆达又把疫苗给废了？骆驼奶更接近母乳？“防闷神器”真的可以缓解口罩闷热感？听听正解怎么说。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言1 拉姆达让新冠疫苗失效

真相：新冠拉姆达突变株或成为超越德尔塔的“新毒王”，疫苗没用了？我们确实要警惕不断出现的突变株，但也不必理会一部分人拿突变株进行“恐吓营销”。

从血清中和实验来看，最近一些研究确实显示拉姆达有一定的免疫逃逸，但在众多突变株中谈不上突出。根据现有研究，拉姆达也没有使疫苗失效。

6月14日，拉姆达突变株被世界卫生组织认定为“值得关注的突变”，即在遗传突变水平上可能会导致病毒传播力增强、免疫逃逸，并且突变株在公共卫生水平上展现出了潜在威胁。根据拉姆达突变株在南美的扩散，特别是在几个月的时间内成为秘鲁的主要病毒株的情况，科学家认为拉姆达突变株是个传播能力更强的病毒株。

流言2 “增高针”可助孩子长高

真相: 担心孩子身高不理想，到医院打“增高针”定能解决问题？别想得太简单了。

“增高针”就是生长激素，在医学上主要用于治疗矮小症，有明确的使用范围。患者能否打生长激素也有一套严格的要求和体检指标，比如年龄、骨龄、激素水平等，并不是想打就可以打的。

生长激素的不良反应有很多，有些孩子在注射生长激素后，甲状腺功能会出现暂时性减低的情况，会有疲劳、乏力、虚胖等症状。有些孩子在注射生长激素后会出现血糖高的问题，需要定期监测，避免发生糖尿病的风险。甚至，还有的孩子注射生长激素后会引起内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等。

所以，通过滥用生长激素的方式“拔苗助长”，孩子们的健康反而很可能会受到损害。

流言3 “防闷神器”可缓解口罩闷热

真相：天气热时戴口罩会感到非常憋闷，市面上“防闷神器”支架应运而生，它将平面口罩支撑起来，增加口罩与口鼻的距离，从而减少闷热感。但，这样真的好吗？

口罩是预防新冠病毒感染的重要防线，“防闷神器”在里面加一个支架，会影响到口罩的密合性，令防护效果大打折扣。

规范化佩戴口罩时，需要双手把口罩捂住，用双食指进行鼻夹塑形，贴合脸颊。支撑架一般是由塑胶制成的，形状统一，难以符合每个人的脸型，又容易发生移位。“防闷神器”中央的支撑幅度过大，容易导致口罩两侧缘出现缝隙，影响口罩的气密度，削弱其防护性。而且，过大的呼吸区，也会令呼出的水汽难以蒸发，湿热的气体积聚起来，只会让人感觉更加闷热。

此外，医护人员在高风险区域使用的N95等口罩，虽然也有支撑结构，但这是在确保没有漏气的情况下进行的支撑，原理上是不一样的。

流言4 控制脊灰、麻疹与疫苗无关

真相：网传“疫苗根本没有消灭天花、控制脊髓灰质炎与麻疹，疫苗本身是一场骗局。”事实上，疫苗在消灭天花、控制脊髓灰质炎与麻疹传播的过程中都起到了关键作用。

以大规模疫苗接种等手段控制传染病的过程，从来不是一蹴而就的。以疫苗接种后一些传染病并未消失为由，来制造“疫苗无效”的谣言，往往故意忽略很多细节，甚至自相矛盾。

比如，有文章宣称“英国1853年开始强制接种天花疫苗，但1870年仍然暴发天花疫情”来指控疫苗无效。实际上，自1853年开始强制接种天花疫苗后，英国天花疫情的致死率大幅下降，1870年的疫情源于法国的天花暴发，并不能说明疫苗无效。

另外，脊髓灰质炎的全球病例从1988年的35万例降到了2018年的33例。可以说，脊髓灰质炎疫苗的有效性得到了充分的数据证明。至于麻疹，2000年至2011年，全球每年死于麻疹的人数从54.2万下降到15.8万，下降了71％，这也得益于全球麻疹疫苗接种工作的进展。

流言5 骆驼奶更接近母乳

真相：被誉为“沙漠白金”的骆驼奶，真的如网传的成分最接近母乳，比牛奶更适合喂养新生儿？

其实，新生儿最好的食物是母乳。母乳中不仅含有婴儿所需要的所有营养，而且各种营养成分的比例都在婴儿所需的合理范围内。母乳中的蛋白质、脂肪和乳糖的含量通常分别是1%、4%和7%，而三者在牛奶中的含量约为3%、4%和5%。与母乳相比，牛奶中的蛋白质含量过高、乳糖含量过低，而骆驼奶的糖含量比牛奶还低，蛋白质又比牛奶高。即使不考虑微量营养成分，仅仅是主要营养物质的组成，骆驼奶就已经跟母乳相差太远了。

如果因为各种原因不能实现母乳喂养，婴儿配方奶是唯一被认可的选项。不管是基于牛奶、羊奶还是大豆蛋白，婴儿配方奶粉中的营养成分都经过调整，尽可能地“模拟母乳”，从而满足婴儿的营养需求。

流言6 北京健康宝只能在北京用

真相：北京健康宝只能在北京用，一到外地就打不开了？ 其实，健康宝在京外也可正常使用，出现“打不开”的情况，一般是网络方面的问题，比如在商业楼宇、机场等地使用网络的人比较多，有可能加载较慢。

有关部门建议人们每天提前把健康宝打开一次，按照现在的基础设计，健康宝会把用户的健康状态缓存在手机上，缓存以后一旦再扫码，就不用再联网搜索了。

同时，健康宝系统也会进行升级，升级一般都会选择在凌晨0点到2点之间。如果这个时候部分市民正好乘坐航班等，可能会出现打不开健康宝的情况，这种情况只要再耐心地刷新一下。

此外，“行程核验”针对市民名下绑定微信、支付宝、百度、北京通等渠道的所有手机号码，请市民及时将不常用、已注销的手机号提前14天进行解绑操作，避免使用时无法通过核验。而绑定手机号不在京使用或长期不开机的，每次使用时北京健康宝也都将弹窗提示，建议市民及时清理、解绑。

流言7 吃苦瓜会导致骨质疏松

真相：认为吃苦瓜会导致骨质疏松的依据，无外乎草酸影响钙代谢，食用过量会导致骨密度降低。

过多的草酸确实会在一定程度上影响钙的吸收，但它只是导致骨质疏松的若干个因素之一。苦瓜含有一定量的草酸，确会影响部分钙吸收，如果肾功能不健全，过多的草酸还可能与钙结合形成肾结石。但苦瓜并不是唯一含有草酸的食物，甚至算不上所谓“草酸含量极高”的食物。

骨质疏松的根本原因是骨钙大量流失，导致骨密度明显下降。造成这一现象的因素很多，主要有：性别原因（女性风险高）、年纪大、家族遗传、钙摄入不足、过度节食等等。草酸的影响只能归结到钙摄入量那个因素。

流言8 长期喝浓茶会致重度贫血

真相：认为常喝浓茶会导致缺铁性贫血，其依据是茶中含有大量的单宁，这种物质会阻碍人体对铁的吸收。

单宁的确会妨碍铁的吸收，但从各国的实际人群调查来看，喝茶不会对人体铁的吸收产生很大影响，也不会导致贫血。对于一般人来说，喝茶对铁的吸收影响几乎是可以忽略不计的。

人们喝茶一般不会很多，从茶叶中能够溶解出来的单宁就更少了，对于铁吸收的影响其实很小。另外，我们日常的饮食是多种多样的，有很多食物都含有铁，只要多吃点富含铁的食物，就不用担心缺铁。

此外，导致贫血的病因是错综复杂的，除了常见的缺铁性贫血之外，缺乏造血所需的其他营养同样会导致贫血，比如B族维生素、维生素C、叶酸、维生素B12等等。

流言9 冰淇淋用奶粉是“低档”货

真相： 此前某品牌冰淇淋配料中在国内使用“低档”的奶粉，而非“高档”的牛奶，中外版本用料不同引发舆论关注。

不管冰淇淋生产商用浓缩奶、奶粉还是牛奶，最后都是要调节冰淇淋里面的蛋白质含量，实际生产的时候多个成分常常一起用，并没有什么“高档”和“低档”之分。

无论国内还是国外，冰淇淋里最主要的功能成分都是脂肪、蛋白质、糖，三种成分分别发挥不同的作用。冰淇淋蛋白质的来源以乳蛋白为主，但无论用牛奶还是奶粉，最终呈现在产品里的蛋白质作用是一样的。

在冰淇淋行业，中国企业用奶粉的比较多见，欧美国家用得最多的则是“浓缩奶”，其实也不是“牛奶”。简单来说，浓缩奶是介于牛奶和奶粉之间的，水分没有完全去掉的牛奶。

冰淇淋厂家选择奶粉或浓缩奶主要是看市场供应的情况，这不是地域歧视，而是因地制宜。比如在奶源丰富的欧洲、北美、澳洲，冰淇淋厂更倾向于采购浓缩奶。而在奶源相对不足的地方，比如中国，用奶粉是最常见的选择。

其实无论是奶粉还是浓缩奶，在食品工业都属于“标准化”产品，不同批次间的差异比较小，不太受季节的影响，且保质期比生牛乳长，储运方便，更利于产品品质的稳定。

文/本报记者 李洁