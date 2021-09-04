理性健康消费 才能长远消费

【民生观察】

金秋九月，又是一年开学季。广大学生返回校园升入新学年，一批学生步入人生新的旅程——开始小学生活、中学时代、大学时光。这对学生本人和家长以及亲朋好友来讲都是一件大事，为即将到来的学习生活做一些生活和学业上的准备是必需的，也是必要的。因此，开学季也成为消费季，家长和亲朋好友如何为学子准备学习用具和生活用品，置办多少，哪些是必买，哪些是标配，都成为大家关心和关注的话题。

对于商家来讲，开学季带来旺盛的商流和人流，拉开金九银十商品消费热潮的序幕，打造开学经济成为商家竞争的利器。据京东发布的《2021开学季——大学生网购趣味洞察报告》，书本、户外运动产品以及电子产品消费呈现大幅上涨，其中电子产品消费上涨最猛，上网卡、拍立得、微单相机、平板电脑的成交额增长超过100%。可以看出，开学季的确明显拉动相关商品销量增长。也正因如此，开学季给家长和学子都带来有形和无形的压力。

一般来讲，开学前购买各类用品属于家事，也是一种个人行为。但是作为即将步入新的集体的学生，有很多共同需求，使开学季消费成为一种社会行为。并且因为学生基本上是青少年或者儿童，正处于青春期、发育期，心理不成熟，面对新生活有很多憧憬，也有很多不确定性，甚至些许焦虑，更容易产生攀比心理，希望不比别人差，甚至希望比别人要好、要全或者要贵。因此会给家长带来很大压力，陷入“不买不行”“不买就比别人差”或“不买就让同学瞧不起”等怪圈。之所以产生这些现象，主要原因是现在生活水平提高了，家长和亲朋好友有实力、有能力为学子购买各类学习用品，并且出于爱子之心，不愿意孩子受委屈而满足孩子。其实，我们应该看到，学生时代是人生的起步阶段，最重要的任务是学习，学好知识和本领，学有所成、学有所用才是最根本的。开学季消费是学业生涯的“沉没成本”，满足学习和生活必需即可，额外的高配或顶配都大可不必。家长培养孩子尽心尽力无须讳言，要在给孩子提供丰富物质商品的同时，丰富孩子的内心世界，让孩子更多体会到挣钱不容易，培养孩子自立意识以及正确的消费观，量力而行、理性消费，适合自己的才是最好的，从而使开学季消费成为学子求学路上的加油站，而不是压力源。

在选购开学季商品过程中，面对商家竞相推出的各类开学商品广告促销宣传，大到上万元的平板电脑、手机、相机，到运动装备、宿舍生活用品，再小到书包、文具等学习用品，家长和学生都眼花缭乱，难以选择。因此，建议商家在面对开学季消费的刚性需求时，一是要根据不同产品不同层次细分商品，如文具、箱包以及电子产品都有诸多不同品类和档次，要根据不同年龄段学生特点，推出不同档次商品组合，尤其是性价比较高的国产品牌商品组合，推出更多优惠装、实惠装；二是要注重商品质量。由于开学季属于学习用品和基本生活用品销售旺季，商家应严格把控进货质量关，避免不合格产品或粗制滥造产品流入市场，尤其对低龄学生学习用具，如铅笔、橡皮、涂改液等，注重环保等级达标，避免危害学生身体健康；三是提供更好的购买指导。开学所需商品除了基本的生活用品，一些大中学生需要购买电子产品以及电子类学习用具，家长和学生对这些商品往往了解有限，因此商家应多配备导购或者专业人员提供咨询，同时避免引导家长“只买贵的”，更要强调“买对的”，规劝学生理性消费，为家长和学生提供适度、适合的购买建议。从而让家长和学生都买得满意，用得开心、放心。

一年一度开学季，对学子来说，是人生一段新的旅程。开学季“买买买”是一件开心事，但更重要的是，在消费季开心而不闹心、烦心，愿开学季成为所有学子人生路上的一道美丽风景，督促学子不断前行，长远奋进。

（作者：依绍华，系中国社会科学院财经战略研究院流通专业研究室主任）