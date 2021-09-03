世卫与德国共建的流行病预警中心启用

9月1日，德国总理安格拉·默克尔和世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在柏林为新的WHO大流行病和流行病情报中心揭幕。该中心由德国资助建设，旨在利用数据科学创新手段开展公共卫生监测和应对工作。

为能更好地防范全球疾病威胁，德国与WHO于2021年5月达成协议，双方合作在柏林建设一个新的流行病预警中心。该中心从德国获得1亿美元的初始投资。德国政府计划未来每年资助该中心3000万欧元。德国的罗伯特·科赫研究所（RKI）、柏林夏里特医院以及哈索·普拉特纳研究所（HPI）等将是该中心的重要合作伙伴。

尼日利亚疾病控制中心主任齐克韦·伊赫克韦祖博士担任该中心负责人。新中心目前暂时位于柏林夏里特医院，很快将迁到位于柏林市克罗伊茨贝格区的新址。

该中心是WHO突发卫生事件规划的一部分。其任务包括推动创新，进一步收集关键数据；开发最先进的分析工具和风险分析预测模型；联通世界各地同业交流群等。WHO认为，该中心将能支持各国公共卫生专家和决策者的工作，提供预测、识别和评估流行病和大流行病风险所需的工具，以便能够迅速做出决定，预防和应对未来的突发公共卫生事件。

谭德塞博士在致辞中表示：“世界要能发现具有大流行潜力的新事件，并实时监测疾病控制措施，以建立有效的大流行病和流行病风险管理。该中心将发挥关键作用，利用数据科学创新手段开展公共卫生监测和应对工作，并创建系统，推动在全球范围内分享和扩大这方面的专业知识。”

WHO突发卫生事件规划执行主任迈克·瑞安博士说：“尽管进行了数十年的投资，新冠疫情显示，世界预测、识别、评估和应对威胁全球人民的疫情的能力仍存在巨大差距。WHO大流行病和流行病情报中心的任务是获取数据，开发分析工具和同业交流群，以填补这些缺口，促进协作和分享，并保护世界今后免受此类危机的影响。”

该中心预计将利用人工智能等先进技术，处理数十亿关于动物健康、疾病、人口流动、气候变化影响等方面的数据。不过，这个新的“情报中心”将收集哪些数据，如何使用这些数据，以及如何“与全球共享实用的数据和情报”等等，目前都还没有明确。（记者李山）