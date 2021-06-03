德国疫情小幅反弹 卫生部长称需提早防范第四波疫情

德国官方用于评价新冠疫情严峻程度的“平均每十万人七日累计新增确诊人数”连续多日下降后，2日出现小幅反弹。德国卫生部长施潘当天警告称，如果想要避免今年秋季像去年同期一样暴发新一波疫情，则应当尽早开始为防范第四波疫情做准备。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所当天公布的新增确诊人数和新增死亡人数分别为4917人、179人，平均每十万人七日累计新增确诊人数从前一天的35.2回升至36.8。据德国“时代在线”实时数据。截至当地时间2日20时，德国累计确诊3696105人、死亡89469人。德国卫生部门公布的数据显示，截至当天，德国已接种5150剂次新冠疫苗，15604092人实现完全接种，占总人口的18.8%。

德国去年夏季疫情可谓“风平浪静”，然而进入10月后，疫情形势急转直下。对此，德国联邦卫生部长施潘当天在德媒采访中表示，他将采取与去年不同的做法，此时此刻便未雨绸缪，为秋季可能出现新一波大规模疫情、新增确诊人数激增做好准备，具体做法包括提前研究可能存在的风险，并制定防范第四波疫情的策略。施潘表示，他为此已经开始同公共卫生专家和罗伯特·科赫研究所方面举行会谈。

他表示，德国联邦政府正致力于向疫苗生产商提前预订6-7亿剂疫苗，以便未来五年内再度暴发大规模疫情时供德国国内和世界其它国家使用。 (记者 彭大伟)