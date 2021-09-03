加强针来了 哪些人打、怎么打？

8月31日，在福建省晋江市内坑镇，来自附近村庄的老人接种新冠疫苗前，在进行血压测量。

新华社记者 宋为伟摄

随着德尔塔等变异株的流行，全球疫情大幅反弹。前一段时间，我国也面临短时间内多源多点发生疫情的复杂局面。当下，本轮疫情局势如何？新冠病毒疫苗接种有效果吗？第三剂加强针要不要打？哪些人打？怎么打？日前，在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，多位专家对此作出回应。

疫苗接种对本轮疫情的控制是有好处的

“目前，我国本轮疫情已经得到有效控制。”国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上介绍，全国现有本土确诊病例自8月16日首次下降以来，已连续11天下降。截至8月26日，全国有26个省份和新疆生产建设兵团全域为低风险地区，中高风险地区下降到38个。

在南京、扬州、郑州等地的疫情中，有些人接种疫苗后仍被感染。有民众担心，本轮疫情中新冠病毒疫苗起到作用了吗？

“可以很明确地说，新冠疫苗接种对这波疫情的控制是有好处的。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟给出了一组数据：在重症病例中，完成免疫程序14天以上的人员，占重症的比例小于5%，也就是说，95%以上的重症患者是没有接种或者没有完成免疫程序的人员；在60岁以上重症人群当中，超过90%的人没有接种疫苗或没有完成免疫程序。其中，扬州出现的危重症患者都没有接种疫苗。

“这次疫情蔓延到了数十个城市，相比去年没有疫苗广泛接种条件下产生的病例数要少。”郑忠伟介绍，这次南京、扬州、郑州等地发生的疫情全是德尔塔株感染，近期钟南山院士团队针对广东疫情的研究表明，接种两剂疫苗后，对中度新冠肺炎的保护效果达到70%，对重症的保护效果达到100%。广东省疾控中心的研究发现，没有接种疫苗或者只接种一剂疫苗者的病毒载量是接种完疫苗者的3倍，也就是说，接种完疫苗的人群再传染给其他人的风险也是下降的。

郑忠伟强调，目前综合各方面情况来看，我国新冠病毒疫苗明确具有预防感染、预防重症和死亡的能力，公众不必怀疑新冠病毒疫苗的作用。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆提示，新冠病毒疫苗完成全程接种才能产生更好的免疫效果、保护效果，即灭活疫苗需要接种两剂次、蛋白亚单位疫苗需要接种三剂次。他建议，还没有完成免疫程序的受种者，一定要按照程序及时完成接种。

加强接种能够提升疫苗的保护效果

对于接种新冠病毒疫苗已达6个月的人群，是否需要打加强针？哪些人群可以开展加强接种？

“近期我们疫苗研发专班组织专家对是否要开展加强针的接种进行了专门研究。”郑忠伟介绍，结合国药中生和北京科兴关于加强针疫苗的研究结果发现，接种加强针是安全的，接种第三剂后，受种者的抗体水平出现了快速上升。“3天以后就开始出现上升，7天以后升到了一个较高的水平，到14天的时候，大概相当于原来的10—30倍不等。”郑忠伟说，研究显示，虽然接种加强针6个月后抗体仍然出现了下降，但是下降到的低点也超过前面2剂接种的峰值。从免疫原性的角度来看，加强接种能够提升疫苗的保护效果。

“目前我国疫情防控形势很好，重点是外防输入。”郑忠伟说，对输入风险高的，比如海关、边检、航空、隔离点、定点医疗机构等的工作人员，在完成免疫程序6个月后，可以开展加强接种。

“在常规接种中，我们发现，免疫功能相对较低的人群及60岁以上的人群接种后产生的免疫效果没有18—59岁的好，但是这些人群恰恰是感染后的高危人群，他们感染后出现重症、危重症、死亡的风险要高于其他人群。”郑忠伟说，专家建议，这类人群在接种后6个月，可以开展一剂加强针。另外，由于工作、学习、交流的需要，我国部分人群要去境外疫情高风险地区或国家，专家建议这类人群在接种满6个月后，可以开展加强免疫接种。

对于现阶段是否对全人群开展接种6个月后的加强免疫，专家认为还需要进一步研究，并且要根据疫情的情况做出综合研判。

老年人是疫苗接种最优先人群之一

“从前期对全球各个国家新冠疾病的监测结果来看，60岁以上的老人，尤其是随着年龄的增加，重症率比较高，死亡率也比较高。”王华庆表示，实际上，这些人群患病之后需要住院、救治、抢救的比例较大，住院时间也比较长。所以，从各个国家接种疫苗的策略来说，老年人尤其是有基础性疾病的老年人，是疫苗接种的最优先人群之一。

“老年人群体比较特殊，在接种的过程中，有以下几个方面需要强调。”王华庆表示，首先，老年人中患基础性疾病的比例较大，有的可能患两种或两种以上的疾病。所以在接种疫苗之前，要对自己目前的发病状况做一个评估。如果基础性疾病处在稳定期，应该去接种疫苗。但有的老年人无法对自己的身体状况做出评估，这个时候可以咨询医生，或者咨询接种现场的临床医生。

“另外，去接种点接种之前，要做好预约工作，避免老年人在现场等待时间比较长。”王华庆指出，老年人去接种时要穿比较宽松的衣服，便于接种。同时，要了解疫苗相关知识、疾病知识及接种流程。

“去现场时，对老年人的要求跟其他疫苗接种人群是一样的。”王华庆说，老年人也要做好个人的防护，必要的时候，要有家人陪护去接种点进行接种。同时，有基础性疾病的老年人，要把自己的健康状况和患病情况向接种医生报告，让接种医生有一个相应的判断。

“老年人接种后一定要留观30分钟。”王华庆强调，留观应该是在接种留观现场，坐在椅子上留观30分钟，防止其他一些意外情况发生。