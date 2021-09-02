橙皮别扔 加点酒教你DIY健胃糖浆

在日常生活中，有些厨余垃圾中仍有不少的资源值得利用，只要稍加提炼发掘，没准能挖出个“金药箱”。今天就有请药师教大家一个用橙子皮制作理气健胃的橙皮酊、橙皮糖浆的家常方法。

橙皮酊和橙皮糖浆的关系，有点像啤酒和啤儿茶爽的关系，橙皮糖浆使用橙皮酊与糖组合，同时挥发掉原有的酒精，更适合小孩和对酒精过敏的人群。只需要用到橙子皮、60度以上的白酒以及白砂糖。

首先我们制作橙皮酊。橙皮上的白色膜是不用的，用刀片下去，剩下的橙红色部分切成丁。供暖的季节，可以放在暖气片上烘至干透，暖气片温度应该控制在60摄氏度以下。停暖期间，也可以放在电风扇前吹上一晚吹干，或者用烘烤箱在60摄氏度以下烘干，目的是去掉水分，保留油室当中的挥发油。

接下来，称一下橙皮干的重量。比如橙皮干100克，就准备1000毫升白酒。把白酒分成三份。用其中三分之一的白酒浸泡橙皮干24小时。24小时后，用纱布过滤，滤得的溶液要密封保存，橙皮渣加三分之一的白酒浸泡1.5小时。1.5小时后过滤，和第一次过滤的溶液混合，密封保存，橙皮渣再加剩余的三分之一白酒浸泡1.5小时后过滤，和前两次滤得的溶液混合，就得到了橙皮酊。经过三次浸泡，利用浓度梯度尽量浸出橙皮当中的物质，算是一种简化版的渗漉法。

橙皮酊是芳香苦补健胃药。若是有轻微的消化不良、胃肠气胀，吃上2～5ml的橙皮酊，能够促进胃肠道蠕动，对厌食症、胃炎、胃肠道的疾病引起的恶心、呕吐、腹部的不舒服，食用后都会有一定程度的缓解改善和治疗的作用。

不过药师也提议，药品橙皮酊为处方药，患者需要凭医生处方才可以购买，并且应在医生或药师的指导下用药，以免出现严重的不良反应及副作用。自制的橙皮酊更多的还是用于治“未病”，或者用来制作橙皮糖浆，口感更佳。

既然前面提到了啤酒和啤儿茶爽的关系，那么怎么把制作好的橙皮酊制作成我们的“橙儿茶爽”呢？方法其实特别简单。橙皮糖浆其实就是“橙皮酊”和“单糖浆”的合体。“单糖浆”是药学专业名称，通俗地讲，把糖加上水熬化就是单糖浆了，再把橙皮酊加在里面，酒精挥发出去，就得到了橙皮糖浆。

不过专业科普的小药工当然要把最详细的配比呈现给大家。橙皮酊5毫升，柠檬酸0.5克，蔗糖85克，水100毫升。先将柠檬酸0.5g克加入到5毫升橙皮酊中搅拌溶解，再加入85克蔗糖和50毫升水，搅拌使蔗糖溶解，再加入剩余的水搅拌均匀，加热至沸腾即得。不过直接用火加热时要注意防止糖浆焦化，水浴加热可以避免这种风险，记得容器要加盖，避免蒸锅凝结的水气流进去。

同时，应适当延长时间让酒精挥发出来。既然是“橙儿茶爽”，当然适合小儿服用啦，上述轻微的消化不良、胃肠气胀等症，都可以给小孩吃上一两勺，甜甜的糖浆里飘着香橙的气息，相信小朋友也会喜欢。

当然，小药工还是要提醒一句，橙皮糖浆最好现吃现做，如果做多了应避光保存，放置时间长了容易发霉变质。同时要注意，蒸或者水浴毕竟温度有限，恐怕会有酒精残留，对酒精过敏人群应当注意。

以上拿橙皮举了个例子，其实，市面上在售的芸香科柑橘属的水果，比如酸橙、柚子、甜橙、橘子、庐柑、柠檬、葡萄柚等等，它们的果皮都可以利用。作为食品，不同于药品对成分要求那么严格，关键在于自己动动手就能体验化腐朽为神奇的魔力。想想过去被自己随手扔掉的橙子皮，是不是后悔倒掉了几大瓶美味饮料。

文/王晓东（北京友谊医院）