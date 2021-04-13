元气森林“偷换概念”引消费者不满

以“0蔗糖”作为卖点的元气森林原本就饱受“伪健康”争议，日前元气森林发布混淆“0糖”概念的致歉声明，再度引发消费者不满。虽然元气森林表示对网购过乳茶的用户发放20元现金红包，但是北京青年报记者发现，此举并未完全得到消费者谅解。不少网友吐槽等待客服处理时间过久，也有消费者质疑为何不给在实体店购买的客户给予补偿。

元气森林的主打产品包括苏打气泡水、燃茶和乳茶等，主要以“无糖”或“低脂肪”、“喝不胖”为卖点。此次将元气森林推上风口浪尖的产品为乳茶，因其曾经大肆宣传“0蔗糖 低脂肪”的概念，引来了许多想喝奶茶却怕长胖或者担心血糖不稳的消费者青睐。

实际上，元气森林乳茶的含糖问题引起争议并非首次。今年1月14日，元气森林官方微信公众号曾发文表示，“乳茶中有三类糖：乳糖、结晶果糖和天然代糖”，意在渗透科普“洗白”自身打造的“0糖”概念。此次元气森林的公开致歉声明则明确表示，其乳茶产品标识和宣传中没有说清楚0蔗糖与0糖的区别，容易引发误解，“乳茶有奶所以是有糖的”。元气森林表示，近期已对乳茶产品做了修正升级，即从2月4日起生产的大部分乳茶和3月18日起生产的全部乳茶，包装从原来的“0蔗糖 低脂肪”改为“低糖 低脂肪”。

随后，一部分网购过元气森林乳茶的消费者收到一则来自其官方旗舰店的短信，称凡是2021年4月10日之前在元气森林电商官方店铺购买过乳茶的用户，将会发放一个现金红包，并表示对“很多拆箱或者未拆箱的乳茶进行无条件退货”。不过，很多消费者对此并不买账。有网友表示，从上午10点多联系客服，在转人工服务后下午3点才等到回复称“目前接待量较大，打款需要排队，并要登记支付宝信息”。另有网友称转了人工服务后等了一天，再转人工又要重新排队，“有多少人为了20元钱一直联系客服？”

对于此次元气森林发布致歉声明，部分网友似乎并未接受：“觉得自己被圈进了‘无糖骗局’，这样会对消费者形成无糖的心理暗示，吸引消费者购买你们的商品。”还有不少网友评论称，“奶茶控”怕长胖，但更怕买到又长胖又欺骗人的产品，“配料表上写得清清楚楚，宣传却玩文字游戏打擦边球”。

随着去年开始无糖气泡水的爆红，“0糖0卡”成为了食品领域炙手可热的口号。人手一瓶“0糖0卡”气泡水、茶饮料成为很多人解渴首选。北青报记者昨天走访多家便利店渠道看到，货架上几乎有8成饮料都标注0脂、0卡、0糖的字样。值得一提的是目前在售的元气森林乳茶仍是旧版“0蔗糖、低脂肪”包装。这意味着，官方承诺的“有多箱拆箱或者未拆箱的乳茶进行无条件退货”的承诺在便利店渠道并未实施。

专家说法

食品工程博士云无心在接受北青报记者采访时表示，顾名思义，“0糖”就是指不含糖。在日常生活中，许多人把“糖”理解为蔗糖（或者说白砂糖），但实际上，在食品营养领域，“糖”是各种单糖和二糖的统称，除了蔗糖，还包括果糖、麦芽糖、乳糖、葡萄糖等。此外，果葡糖浆、高果糖浆、冰糖、红糖、蜂蜜、浓缩果汁等，实质内容也是“糖”。

按照国家标准，“0糖”或者“无糖”的定义是每100克或者100毫升食物中的糖含量不超过0.5克——这里的糖，是指各种单糖和二糖，不管是天然存在的还是人为添加的都算。但是，很多商家把“无糖”概念偷换成了“没有添加糖”，比如“无糖奶茶”的检测经常发现“含糖”，往往就是来自于牛奶的乳糖或者植脂末中的糖浆。

还有一些商家把“糖”的概念偷换成“蔗糖”，比如用麦芽糖、糖浆、浓缩果汁作为糖的来源，却也宣称“无糖”。有的商家宣称“无蔗糖”，则是利用了许多消费者把“蔗糖”等同于“糖”的认知，对消费者形成误导。云无心建议消费者，如果看到宣称“无蔗糖”的食品，应认真地去看看配料表，是否使用了其他的糖进行了替代。（李佳）