乙肝防控亟待转变观念优化举措

近年来，我国在控制病毒性肝炎方面取得了重大成绩，但防控仍面临较大困难，除了基础投入不足等问题外，我国病毒性肝炎患者“存量”巨大，诊断率和治疗率均较低，许多患者和携带者甚至还不自知，“沉默的大多数”造成乙肝继续传播，且会转换成肝癌等疾病，威胁公民健康。（9月1日《经济参考报》）

诊断率和治疗率“双低”，是乙肝防控面临的主要难题。据业内专家介绍，我国乙肝诊断率、治疗率都不到20%，其中治疗率只有11%。治疗以明确诊断为前提，诊断率太低，不仅治疗无从谈起，而且当事人也不可能自觉采取防控措施，在不知情的情况下，病情在不断加重，也更容易将疾病传染给他人。这种状况直接造成乙肝继续传播，数量近1亿的乙肝人群潜伏在社会中，时刻威胁健康人群的安全，成为家庭社会的潜在负担。

毋庸讳言，保护患者隐私的一些举措，客观上对乙肝的诊断率构成不利影响。劳动法规定不得强行将乙肝病毒相关指标列为体检标准，通常情况下，入职体检等重要体检在与乙肝相关的指标方面，只检查肝功能等项目，不检查乙肝五项（即“两对半”），肝功能尚未明显受损的乙肝病毒携带者和乙肝患者，就失去了发现自身疾病的良好机会。患者隐私保护措施保护了患者，一定程度上也让患者本人产生了麻痹心理和松懈情绪。

当前，一些地方和领域还存在比较突出的乙肝歧视，单位拒录、生活中排斥乙肝患者的现象还比较常见。必须强调，乙肝病毒携带者和乙肝患者的隐私要依法保护，这个法律底线和伦理底线不能失守。但与此同时，如何让诊断率不受其影响，则是一个值得探讨和必须重视的问题。理想的状态是，社会上已不存在明显的乙肝歧视，乙肝患者即使完全公开信息也丝毫不受影响，只有具备了这个前提条件，将乙肝病毒相关检测纳入体检项目，才不会有顾虑，这样一来，乙肝防控就会做得更彻底。

目前估计，乙肝歧视在较长时间内难以完全消除，在此之前，患者隐私保护切不可放松，隐私保护对诊断率造成的影响，只能通过其他办法来消除。在基本公共卫生经费当中列支乙肝专项资金，为重点人群提供免费检查；加强宣传倡导，动员更多人检查乙肝项目，并确保检查结果只有本人知晓；参照艾滋病不记名检测的方式，打消民众检查乙肝的顾虑……这些举措都有利于在确保隐私的前提下，提高乙肝的诊断率。

乙肝若得不到及时发现和规范治疗，纵向发展，可转变成肝硬化、肝癌；横向发展，则可传染给家人尤其是下一代。因此，乙肝防控是一个关系到个人健康与家庭幸福的命题，必须攻破诊断率、治疗率“双低”等最后堡垒。啃最硬的骨头要有新方法，转变观念、优化举措是当务之急，如此方能一鼓作气，将这个影响已久的健康隐患尽快降到最低。