饮食好、运动好、睡眠好 中疾控等多家机构发起儿童青少年“三好”促健康倡议

人民网北京9月1日电 （记者杨迪）据中国疾控中心微信公众号消息，2021年9月1日是我国第15个全民健康生活方式日，为推进《健康中国行动（2019-2030年）》健康知识普及行动、中小学健康促进行动和心理健康促动等专项行动，中国疾控中心联合多部门在9月1日共同发起了《关于儿童青少年“三好”促健康的倡议》（以下简称“倡议”），助力健康中国建设。

这份“倡议”表示，儿童青少年健康关系到民族的未来、国家的兴旺。1985年世界卫生组织就将世界卫生日口号定为：健康的青年，我们最好的资源（Healthy Youth: Our Best Resource）。党和国家历来高度重视儿童青少年健康工作，《健康中国行动（2019—2030年）》中明确提出要实施中小学健康促进行动、心理健康促进行动等专项行动，并明确了促进儿童青少年心理健康及全面素质发展的路径。

健康生活方式是促进儿童青少年身体与心理健康的基础，为此，“倡议”中提出，每一位儿童青少年都要主动养成健康生活方式，做到饮食好、运动好、睡眠好，不但要拥有健康的身体，而且要形成独立健全的人格、自信自强的品质、和谐稳定的人际关系，为快乐幸福的学习和生活以及美好未来打下坚实基础。

饮食好

食物多样: 合理膳食，谷物为主，全谷物至少占其1/3, 蔬果丰富、动物性食品（或者鱼畜禽肉蛋）和坚果要适量，常吃豆制品，每天坚持摄入相当于300克鲜奶以上的奶制品（鲜奶、酸奶或奶酪等）。

进餐规律：一日三餐，定时定量，饮食有节，不偏食节食，不暴饮暴食,保持适宜体重增长。培养良好饮食习惯，确保每日能量与营养素摄入适宜，珍惜和享受食物。

行为健康: 选购食品看标签，少购买高油、高盐、高糖零食。清淡饮食，少食用辣条、薯片、榨菜、咸菜及酱制食品。足量饮用白开水，不喝或少喝含糖饮料，远离酒精。

运动好

科学锻炼：依靠科学指导和帮助，循序渐进，适度量力、规律锻炼。鼓励每天进行1小时以上的中等强度及以上运动。培养运动技能和兴趣，找到适合自己的运动形式，持之以恒，形成习惯。

避免久坐：减少电子产品使用，严格控制每天看电视、电脑、玩电子游戏时间，每日累计不宜超过1小时。减少静坐时间，课间休息要主动离开座位去户外活动，休息日与假期注意保持运动。

形式多样：遵循规律，有氧运动、无氧运动相结合，鼓励全面运动，形式多样。多参加轻松愉悦的集体运动以及积极向上的体育比赛。

睡眠好

强化理念：学校、家庭都要认识到良好睡眠对于促进生长发育和身心健康具有重要作用。

培养习惯：从小培养儿童青少年养成良好的睡眠习惯，作息规律、劳逸结合，营造易于入眠的居室环境，睡前放松心情、减小压力，保证睡眠时间和睡眠质量。

专业指导：如出现夜惊、早醒、白日嗜睡等现象和困扰，不必过于惊慌和紧张，及时到专业机构进行咨询，获得专业帮助。

“倡议”最后呼吁，让大家共同努力，帮助每一位儿童青少年都能养成并坚持健康生活方式，做到饮食好、运动好、睡眠好，通过“三好”促进健康。