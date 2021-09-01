严格落实开学防疫 过稳新学期的“第一关”

随着暑假的结束，全国各地在校师生又将迎来开学。如面对疫情防控常态化的要求和多种变种病毒的威胁，最让人牵挂的，不是学生暑假作业做没做完、有没有“收心”，而是至关重要的校园防疫工作。

开学以后，如何平衡校园防疫的度与效，在严守“校门关”、拧紧“安全阀”的基础上为广大师生营造舒适的教学环境，是学校管理者必须认真思考的问题。暑假期间，德尔塔变种病毒在多地的本土传播，刚刚让我国疫情防控体系接受了一场严苛的考验。尽管本轮疫情已经得到有效控制，但境外输入风险仍然不容小觑，返校师生也要提高警惕。

暑期疫情发生时，多数学生和教师都不在学校，大大减轻了防疫压力。在德尔塔变种病毒面前，校园防疫是我国防疫体系中“未经考验”的一环。针对增强的病毒传播力，制定更加完善、精准的防疫方略，严防校园环境成为新冠病毒的“突破口”和“放大器”，不仅事关广大师生的健康，也关系着整个国家的防疫安全。

总体而言，与开学有关的防疫工作，可以分为“校门外”和“校门内”这两大块。“校门外”的防疫，具体来说就是谁可以返校、谁不能返校，如何将病毒传染源隔绝于校园之外。而“校门内”的防疫，则将重点置于校方对在校师生的日常管理，也只有将各种必要防疫细则落实到位，才能在最大程度上保障师生安全。

就“校门外”的防疫而言，每日健康监测是必不可少的环节。不论教师还是学生，一旦出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等可疑症状，必须及时就诊，决不能在诊断明确前随意入校。一般来说，所有学校都有健康报告制度，在校门口也会有测温环节。直接负责这些工作的教工，还需杜绝“防疫倦怠”，将这些日常防控措施执行到位，避免“跑冒滴漏”。开学之初，不排除有师生刚刚进行过跨地域旅行，途经有中、高风险地区。对此，学校还应根据当地防疫要求，督促和监督他们进行必要的隔离与核酸检测，从而防患于未然。

进了校门，防疫工作依然不能放松。所有人都要按规定佩戴口罩，有序进行授课、就餐、列队、如厕等活动。校方还需确保学生与学生之间保持安全间距，做好每天的校园消毒，为师生提供免洗洗手液、消毒湿巾、一次性口罩等防疫物资。课间与课后，校方还应引导学生进行适当活动，制止打闹、串座、串班等可能放大病毒传播风险的行为。这些工作做起来十分琐碎，年龄较小的学生也确实很不好管。对此，教师是诸多责任的直接承担者，学校管理者要尽力提供配套支持，家长也要对学校的防疫措施予以理解。

提到开学防疫，当然不能不提疫苗。对个体而言，接种新冠病毒疫苗是防感染、防传播、防重症的重要手段。从社会的角度出发，足够高的疫苗接种率也是构筑免疫屏障的必要条件。对此，应本着对未成年人健康负责的态度，做好引导，安排符合条件、没有禁忌症的学生“应接尽接”，进一步筑牢防线。当然，这项工作必须防止随意扩大化，以免造成对学生教育权的侵犯。

学校是特殊场所，疫情防控措施比其他地方严格可以理解，但也要符合规范，不能“擅自加码”。做好开学防疫，才能给新学期的教学工作开一个好头。对此，学校与教师必须上心，学生和家长也要尽量理解。