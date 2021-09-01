各地疫情速览：8月31日新增确诊病例19例 均为境外输入病例

人民网北京9月1日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月31日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，均为境外输入病例（广东6例，云南4例，上海3例，天津2例，北京1例，浙江1例，福建1例，广西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例95例，解除医学观察的密切接触者2514人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例623例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例8340例，累计治愈出院病例7717例，无死亡病例。

截至8月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1022例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例89240例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94898例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1163705人，尚在医学观察的密切接触者20123人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察19例（境外输入15例）；尚在医学观察的无症状感染者436例（境外输入380例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28170例。其中，香港特别行政区12112例（出院11791例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院60例），台湾地区15995例（出院13676例，死亡835例）。