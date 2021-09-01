人口流动大数据研究揭示 我国新冠防疫政策持久有效

我国新冠肺炎防疫政策究竟有没有达到预期效果？现在这一问题有了科学回答。记者近日获悉，国防科技大学吕欣教授与湖南工商大学陈晓红院士带领的科研团队，在新冠肺炎疫情全球大流行的背景下，利用大数据技术进行人口流动特征挖掘，揭示我国新冠肺炎防疫政策是持久有效的。相关成果发表在国际顶级综合性科学学术期刊《国家科学评论》上。

吕欣介绍，理解人口出行模式和规律，对疫情应对的精准和智能化防控具有重要的科学意义。该研究使用经过匿名处理的手机信令数据，对2020年年初全国人口流动性的时空特征进行精确刻画，研究了从平时到春运，再到疫情期间出行管控，直至全面复工复产期间全国各地区人口出行模式的演化。研究发现，我国人口通勤模式在不同阶段呈现剧烈变化，春运期间大规模增加的跨城市人口流动随着新冠肺炎疫情防控措施的实施被迅速有效控制。研究证实，疫情暴发早期，我国采取出行管控措施控制人口流动是最有效的非药物干预手段，对疫情防控起到了至关重要的作用。

研究团队还揭示了我国人口和经济高度关联的城市群，如京津冀、长三角、大湾区等城市群，具有强烈的区域集聚效应，形成了以核心城市为中心点向周边辐射的分布格局。这些研究结果以精细的分辨率，提供了中国在各种情况下人口流动性的最全面的描述，对未来公共卫生应急响应、交通规划和区域经济发展等方面的决策具有至关重要的意义。

吕欣表示，基于实时、准确的人口流动信息，可以及时评估和调整现有的疫情防控政策，为疫情防控的精准分析、精准施策等工作提供决策支持，减少对百姓生活和社会经济的影响。（记者张强）