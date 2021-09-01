操弄病毒溯源破坏国际抗疫合作

由美国情报部门炮制的所谓病毒溯源问题调查报告，这是一出荒唐的“闹剧”，其产生的所谓报告是一份彻头彻尾的政治报告、虚假报告。美国的“情报溯源”之举，违背人心，违背原则，违背道义，不仅毫无科学性和可信度，也严重干扰破坏国际抗疫合作。

眼下，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，疫苗接种极不均衡，局部地区疫情起伏反复。全球经济复苏之路崎岖坎坷，考验各国政策制定者的定力与经济调控能力。面对重重挑战，国际社会亟须加强团结合作，早日走出疫情阴霾，美国却无视全球抗疫大局，将溯源问题政治化，使得国际社会一再错失团结抗疫的良机。正如圭亚那前总统拉莫塔尔日前在圭亚那媒体上发表文章指出，美国情报机构进行单方面新冠病毒溯源调查，导致在新冠肺炎疫情这一全人类共同威胁面前，国际社会非但无法团结抗疫，反而变得更加分裂。

美国的“情报溯源”之举，加剧了溯源政治化的妖风，使得原本应是科学问题的溯源工作面临偏离正确轨道的巨大风险。

新冠病毒溯源是复杂的科学问题，应该也只能由全球科学家合作开展研究。但美国罔顾科学和事实，执迷于政治操弄和情报溯源，否认已有的权威报告，胁迫世界卫生组织和部分科学家放弃客观公正的立场。美国的种种行为，是对全球态度严谨、品行正直的科学家的蔑视和侮辱，伤害了科学家群体，严重破坏了科学原则，破坏了国际抗疫合作的重要根基。

美国的“情报溯源”之举，尽显霸权逻辑。新冠肺炎疫情是一场席卷全球的公共卫生危机，需要包括美国在内的世界各国共同整合资源抗疫，帮助受疫情冲击最严重的弱势群体渡过难关。尤其是中美两国，如能在合作抗疫问题上增进互信，加强合作，国际社会将因此受益。

然而，美国不但没有承担起应负的国际责任，还延续其一贯的霸权逻辑，企图通过溯源政治化操弄全球舆论，对中国进行抹黑指责，严重破坏了中美互信，对全球抗疫合作造成了破坏性影响。

政治溯源是美前政府留下的政治包袱，其对国际抗疫合作的严重干扰，损害了包括美国在内的世界各国的利益，也是造成美国当前疫情困境的重要原因。美方需要明白，搞政治溯源没有出路，唯有早日卸下包袱，立即停止毒化国际溯源合作氛围、破坏全球团结抗疫的行径，回到科学溯源、合作抗疫的正路上来，才能走出当前困境。