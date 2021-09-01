省内无中高风险区后可恢复跨省团队旅游

8月30日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团无新增本土确诊病例。文化和旅游部市场管理司近日印发《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》，省（区、市）内无中高风险地区后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

控制组团规模 提倡小规模旅游团队

根据最新文旅部指南要求，要坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，原则上不对全行业实行“一刀切”。结合疫情防控中高风险地区管理措施，实施跨省旅游经营活动联动管理。对出现中高风险地区的省（区、市），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

指南明确，旅行社要对旅游产品进行安全风险评估，不组团前往中高风险地区旅游，不承接中高风险地区旅游团队，不组织中高风险地区游客外出旅游。相关区域列为疫情中、高风险等级时，未出发的旅游团队必须立即取消或更改旅游行程。

同时，旅行社应控制组团规模，提倡小规模旅游团队。要强化数据分析，科学安排团队旅游线路、规模和出游时间，分时段、分批次、分区域开展旅游活动，避免游客聚集。旅行社应加强行前排查，做好游客信息采集、健康档案、检测登记，要求游客报名时如实告知与旅游活动相关的个人健康信息，出示健康码并在出行前再次核验。

针对游客，指南要求游客乘坐汽车等交通工具应全程佩戴口罩，严格执行景区和文化娱乐场所“限量、预约、错峰”等措施，主动配合接待单位做好疫情防控相关工作。

此外，团队旅游行程结束后，旅行社要做好旅游团队档案整理，妥善保管游客和员工的健康信息，建立工作台账，做到可查询可追踪。

全国中风险地区剩11个

8月30日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团无新增本土确诊病例。

8月31日，扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部对扬州市部分区域疫情风险等级进行调整：扬州市邗江区维扬经济开发区荷叶东路2号、邗江区方巷镇裔家村由中风险地区调整为低风险地区。其他地区风险等级不变。调整后扬州市仅剩3个中风险地区。

自2021年8月31日24时起，河南省商丘市虞城县人民医院东院区（健康路）、虞城县谷熟镇刘大庄村委何庄村疫情风险等级由中风险地区调整为低风险地区。9月1日起，河南省中高风险地区清零，全域低风险。9月1日零时起，上海市松江区永丰街道仓丰路855号（有庐公寓）也将由中风险地区调整为低风险地区。

9月1日零时起，全国共有中风险地区11个。

扬州连续四日零新增

江苏省卫健委8月31日发布，8月30日0-24时，江苏无新增本土确诊病例。从8月27日至8月30日，扬州市已经连续四日没有新增确诊病例。

8月30日下午，江苏省副省长陈星莺主持召开扬州市疫情防控工作调度会。陈星莺强调，当前疫情防控进入收尾阶段，要杜绝麻痹思想、松劲心态，继续持之以恒、从紧从严抓好各项工作。要继续精准有序组织核酸筛查，优化检测方案，确保重点人群应检尽检。要及时完善分级管控方案，在规范管理的基础上精细调整居民出行计划，均匀时空分布，减少人员聚集。要进一步加强封闭封控小区群众的服务保障，切实解决好群众就医用药等“急难愁盼”问题和个性化需求。

文/本报记者 匡小颖 部分综合自新华社