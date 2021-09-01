北京市140万中小学生今日开学

昨日，人大附中北京经济技术开发区学校举办开学典礼，迎接679名小学一年级新生 摄影/本报记者 付丁

今天，北京市140万中小学生正式开启新的学期。在开学前夕，北京市第三场教育“双减”工作新闻发布会于昨日举行。校内提质增效是推动“双减”工作取得实效的根本之策，北京青年报记者从会上了解到，北京市教委制定了关于提高教育教学质量、进一步做好课后服务等一系列措施，将在新学年开学全面落实。例如，新学期学校每天将开展2小时课后服务，同时学校不得布置机械重复、惩罚性作业，不要求家长检查批改作业等。

学校每天开展2小时课后服务

北京市教工委副书记、教委新闻发言人李奕在会上表示，新学期学校每天开展2小时课后服务，对有个别需求的学生，学校可以在和家长协商一致的基础上，适当延长课后服务时间。学校向全体学生提供菜单式的课后服务项目和内容，供学生选择。

据悉，义务教育学校按规定安排教学时间，小学上午上课时间一般不早于8时20分，中学一般不早于8时。严格执行教学计划，小学一年级坚持“零起点”教学，各年级都要严格按照教学计划开展教学。学校不得利用晨检、午检和自习课进行学科教学，不得利用寒暑假、周末、法定节假日组织学生开展任何形式的集体补课。此外，义务教育学校严禁组织任何形式的分班考试，不允许分重点班、实验班。

不布置机械重复、惩罚性作业

“作业和考试并非不留、不考，而是要真正做到有效。”李奕表示，在减轻学生作业负担方面，完善作业管理办法，加强学科组、年级组作业统筹，合理调控作业结构，做到班级、年级作业公开，总量控制。作业坚持全批全改，及时反馈，根据学生作业情况调整改进课堂教学工作。在考试评价方面，降低考试压力，改进考试方式，考试成绩呈现实行等级制。

根据相关规定，新学期将根据学生作业情况调整改进课堂教学工作，学校不布置机械重复、惩罚性作业，不要求家长检查批改作业，不要求学生自批自改作业。加强作业设计指导，系统设计符合学生年龄特点和学习规律、体现素质教育导向、涵盖德智体美劳全面育人的基础性作业，鼓励布置分层、弹性、个性化作业，切实提高作业质量和针对性。

“要发挥作业的诊断、巩固和分析功能，老师在判作业的时候不能只是看对错，还要通过学生在作业中的表现，看出学生学习深层次的问题，即判作业要具有学情分析功能。”李奕说，作业内容的设计方面，基础性作业要少而精，分层次作业要精细设计，弹性作业要合理，个性化作业要考虑其必要性。

教师轮岗解决课后服务校际差异

针对很多家长希望课后服务时间对学生进行答疑辅导的需求，李奕表示，学校将努力提供有质量和吸引力的课后服务，尽最大努力满足同学们的不同需求。课后服务时间不仅要对有需要的学生进行补习辅导和答疑，对学有余力的学生也可以扩展学习空间。市教委为此进行了充分调研，很多区和学校用问卷的方式了解家长的需求，其中包括希望学生作业总体上在课后服务时间段内高质量完成。

课后服务时间延长了，教师的工作量也随之增加。李奕表示，可以采用适当的岗位角色交叉缓解这一问题。“当然，老师们肯定要更辛苦一些。”针对课后服务的校际之间差异，李奕表示可以用教师交流轮岗的方式解决，在集团和学区内促进较长周期的跨校课后服务，以提高学生和家长的满意度和获得感。

学校举措

仁和中学设置作业公示栏 定期下发作业质检报告

作业是教学反馈的重要手段，相当于学生健康成长的“处方”。北青报记者了解到，目前全市各个学校在推动“双减”工作的进程中，都“量身定制”了相关举措。

在昨天的发布会上，北京市顺义区仁和中学党支部书记、校长蒋吉姝介绍，学校成立了作业管理专班，制定了《仁和中学学生作业管理办法》，将学科作业设计作为教研重要内容，落实“精心设计、限时赋分、全批全改”等举措，既注重知识与技能的巩固，又注重学科思维和素养的提升。此外，学校还设置了作业公示栏，加强作业检查，要求教师及时反馈，强化面批面改，定期下发作业质检报告。努力做到“减量不减标，减时不减效，减负不减质”。

“学校努力减少机械性、重复性的作业，设计综合作业，帮助学生贯通各方面知识，促进学生自主学习。”海淀区中关村第三小学校长刘可钦表示，学校将认真预防各学科作业无序叠加带来的负担问题，形成作业管理的“一标准、一清单、一公示、三评价”有效机制。不仅使每一位教师明晰各项作业之间的关联以及相关标准，而且将“不用手机留作业、不让家长批改作业”等要求具体落地。

在课后服务的课程设置方面，海淀区中关村第三小学进行了统一规划管理。“我们将每天下午2个小时的课后服务，确定为增强学生综合素质，提高课业质量的校内活动课程，统一规划管理，形成多样性和个性相统一的课后服务内容体系。” 刘可钦表示，学校开设学业辅导、体育活动、劳动技能、经典阅读、兴趣选修课、班队会等六大板块课程。

政策落实

西城区

课后服务打破界限答疑辅导

为提高学生和家长的满意度和获得感，西城区已经确定，将整合区内少年宫、科技馆、高校等校外资源，为区内学校提供多种形式的课后服务。

据西城区教委主任王攀介绍，西城区将统筹开展德育活动、学业辅导、体育锻炼、美育实践、劳动教育、传统文化教育、实践创新能力培养等多样化的课后服务活动，实现所有义务教育学校、所有学生、“5+2”课后服务时段“三个全覆盖”。课后服务关注“两率、一性”（学生参与率、课后服务满意率、活动丰富性），形成本校特色。区域层面将整合区属12家少年宫、科技馆等校外教育资源为区域学校提供课后服务课程菜单，满足学生个性化、多元化成长需求；通过政府购买服务的方式，统筹高校及科研院所等社会资源，为学校课后服务提供有益补充。同时，学区、集团层面将打破学段、校际壁垒，组织学区内、集团内优秀教师资源按照学段向下兼容原则，贯通辐射，让优质教师资源惠及更多的学生。

对于众多家长关心的作业和课后服务中学业辅导的问题，西城区将以作业研究为切入点，提升作业质量。包括组织区教育研修学院、区教育科学研究院，聚焦作业设计与实施、管理机制开展研究，从作业的选择、布置的形式、作业的批改、评价与反馈的策略等优化每一个环节，提高作业的有效性。同时，西城区课后服务的重点是遴选优秀教师打破班级、年级界限开展课业答疑和辅导；对学有余力的学生拓展学习空间，加强对学生学习计划、学习方法、学科思想、知识结构等聚焦学科本质的教育与指导，培育学生自主学习能力。多措并举，提升校内教育质量，吸引学生回归校园。

朝阳区

力争小学生作业“不出校门”

朝阳区教委主任肖汶在发布会上表示，朝阳区将在课后服务内容上实现“四个突出”。首先是突出校内课业辅导。学校安排各学科优秀骨干教师，打破班级、年级界限，进行个性化、针对性的课业辅导，对学习有困难的学生进行补习辅导，为学有余力的学生拓展学习空间。同时组织优秀教师开展在线互动交流答疑。

其次是突出校内作业完成。持续关注学生学习习惯养成、学科思维培养，优化作业设计和批改，力争做到小学生作业不出校门，初中生作业大部分在校内完成。

再次是突出体育锻炼。课后服务与体育锻炼一小时相结合，让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，掌握1至2项运动技能，养成终身锻炼的习惯。

另外还要突出劳动教育。小学高年级和中学各年级开展值日、大扫除、垃圾分类、校园美化等校内劳动，让学生动手实践，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。

本组文/本报记者 蒲长廷 雷嘉