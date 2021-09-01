健康小屋自助体检 报告上传云平台

健康体验小屋自动生成的体检报告可同步至手机

在亚马逊云科技展区前，入口处显眼位置摆放了一台智能自助健康体验小屋。服贸会开幕后，观众只需刷身份证即可完成建档，开启自助体检。据产品负责人许征介绍，这台设备分为四个区域，体验者可自助测量心电图、血压、身高、体重、脂肪含量等，享受医疗级的自助体检服务。

值得一提的是，健康体验小屋设有远程数字医疗区，用于开展远程咨询、远程诊断等，同时自动生成体检报告，同步至手机APP上。“这是基于亚马逊云科技来实现的。”亚马逊云科技医疗技术总监方康介绍，设备采集的各项数据上传至云平台，用人工智能手段给出体检报告，为每个体检者提供个性化的智能诊断服务。“确保数据安全是亚马逊云科技的首要任务，我们在研发过程中通过技术手段和物理措施，防止未经授权的数据访问，让人们在安全的前提下体验便捷的数字服务。”方康说。

展览现场，观众还可体验人工智能医美服务。只需对着屏幕来一张自拍，就可完成面部皮肤信息采集。设备随即开展基于机器学习的分析推理，实时提供45项皮肤参数检测，生成智能化的皮肤质量报告。同时，智能推荐皮肤护理方案及美容产品。

北青报记者发现，漫步在服贸会数字服务专区，“数字”生活场景比比皆是，这里集中展现了全球服务领域数字化、网络化、智能化发展的最新前沿、最新成果和技术应用。

在高通公司展区，搭建了一间沉浸式小影厅，用手机拍摄的超高清电影《寻找我们的国家公园（精华版）》将在本届服贸会期间首映。据了解，这部影片在拍摄时使用了搭载高通骁龙产品的5G智能手机，同时应用了8K和HDR等先进影像技术。拍摄者深入三江源国家公园、海南热带雨林国家公园、秦岭大熊猫国家公园和普达措及三江并流国家公园，拍摄中国野生生物高清视频系列片，展现手机镜头下的大美中国，勾勒出手机影像的未来。

在阿里巴巴展区，集中展示了数字商业服务、数字生活服务、数字文化服务等领域的新成果。比如，现场展示的高德地图，体现出近年来由“导航用高德”向“生活用高德”的进化过程。现场讲解员介绍，高德地图利用技术创新，推出了AR驾车导航、车道级导航等多项领先行业的创新服务。高德地图还在酒店、门票、加油、充电等场景提供聚合服务，打造吃喝玩乐行数字生活新基建。展区内，还展示了阿里巴巴在此次东京奥运会上为全球媒体记者打造的“数字云徽章”。据悉，这款徽章有“触碰交友”、“数字名片”和“计步”三大功能。其中，“触碰交友”功能让媒体在社交安全范围内就能“交朋友”。

此外，在中国银行展区内，观众可以用数字人民币购买饮料、模拟体验冰雪运动等应用场景，还能参观了解带有数字人民币支付功能的可穿戴设备。

文/本报记者 王斌 摄影/本报记者 郝羿