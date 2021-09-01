一大早，保洁员邓兴琼带着抹布、铲刀等工具来到重庆市璧山区秋实学府小区的一幢单元楼里。随着门铃响起，女主人开了门，热情招呼邓兴琼进屋。

“上次，他们通过平台找我做保洁，后来感觉效果好，就和我签了协议，让我每月来做一次。”邓兴琼干活麻利，从地面、玻璃、衣柜到油烟机，她一丝不苟地进行清洁整理。

保洁这一行，邓兴琼已经干了5年。然而几年前，由于工厂倒闭，加上她年纪大、文化程度不高，一时间找不到新工作。那段日子，邓兴琼的眉头就没有展开过。

一次偶然的机会，她得知璧山区开设了免费家政培训班。抱着试一试的想法，邓兴琼走进培训教室，并通过培训，成为一名保洁员。

“自从做了保洁，每个月有稳定收入，时间相对自由，也能更好地照顾家庭。”邓兴琼给记者算了一笔账，“我们平时通过统一的保洁公司接单，每次上门清洁能挣150元至300元不等，一月20单便能拿到3000元，旺季能拿到6000元以上。”

更让邓兴琼惊喜的是，原来一直担心的社保断缴问题，在政策支持下也得到了解决。“带上身份证，去家门口的社保所，就能申报灵活就业人员社保补贴。”邓兴琼可以报销个人实际缴纳职工养老保险费、职工医疗保险费的2/3。就在7月，她刚领到了一笔5000多元的2020年社保补贴。

但生活并不总是一帆风顺。今年年初，她所在的家政平台因经营不善倒闭。“整整3个月的工资，还没拿到手，就不见了踪影。”无奈之下，她向当地劳动保障监察支队寻求帮助。工作人员全面了解该公司的实际运营状况、组织架构以及欠薪原因，多次打电话、上门走访。经过协商，邓兴琼最终讨回了全部薪酬12763.5元。

“社保缴上了，补贴领到了，工资要回来了，现在我安心得很！”说话间，邓兴琼的手机闹钟响起，屏幕上闪烁着“养老护理课”几个字。“哟，6点就要上课了！”自从尝到了技能培训带来的甜头后，每逢政府针对农村户口、城镇失业人员等人群开设技能提升培训班时，她总会第一时间报名。如今，邓兴琼已经取得了月嫂、育婴师、小儿推拿等多项从业资格证书。

“保障这么足，咱自己要加油，努力向前跑！”邓兴琼说。

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 13 版）