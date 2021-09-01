甩锅推责难掩自身抗疫不力事实

美国动用情报机构进行新冠病毒溯源，将病毒溯源这一科学问题政治化，当然找不到抹黑中国的任何证据。然而，美国政客依然信口雌黄、继续搞有罪推定，污蔑中国“阻挠国际调查、拒绝共享信息”。如同当年散布伊拉克拥有大规模杀伤性武器的谎言一样，这份报告是美国误导和欺骗国际社会的又一例证。这再次让世人看清，美国政客的目的就是要编造谎言、制造借口向中国泼脏水，就是要打着病毒溯源的幌子，掩盖自身抗疫不力的事实，推卸抗疫失败的责任。

新冠肺炎疫情发生以来，美国一些政客不思如何控制疫情、拯救生命，却把大量时间和精力用在政治操弄、甩锅推责上。在这场全球大流行的世纪疫情面前，美国政客先是对疫情轻描淡写，称新冠肺炎为“大号流感”，错过了最佳防控时机；他们一直坚持资本至上，不愿出台有效社交限制措施，提前“解封”加速病毒传播；他们采取封锁信息等多种手段欺骗本国人民，专家只要讲出真话，就会被“冷藏”乃至“封杀”；他们奉行“美国优先”“抗疫利己主义”，任性“断供”“退群”“囤货”……大搞疫情政治化，放弃了科学防控和团结合作两大抗疫的有力武器，对快速变异传播的病毒几乎束手无策、处处被动。根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，美新冠肺炎确诊病例已超过3900万、死亡病例超过63万，双双排名世界第一。

美国政客操弄病毒溯源，一大动机就是掩盖本国抗疫失败的事实。一年多来，美国疫情深陷“恶化—缓解—反弹”的怪圈。近期，美国疫苗接种几近停滞，每日新增确诊病例数、死亡病例数、住院病例数等疫情核心指标再次严重反弹。美国公共卫生领域的权威专家悲哀地承认：美国在控制德尔塔变异毒株蔓延这件事上“失败了”，“正在付出可怕的代价”。美国抗疫失败的教训十分深刻，但美国政客不但不汲取教训，反而费尽心机地指责、栽赃他国。人们不禁要问，是美国人民的生命重要，还是美国政客的政治私利重要？是世界人民的生命健康重要，还是美国的地缘政治考量重要？美国将抗疫和溯源政治化究竟要持续到何时？

美国政治操弄病毒溯源，无视科学和事实，以为自己挥舞美式霸权大棒，就可以掩盖真相、颠倒黑白。但现实是，国际社会反对政治溯源的声音越来越强。即使是在美国国内，美国政客甩锅推责的丑陋表演也日益为民众所不齿。今年6月，一名美国国务院前官员以公开信形式，揭露美方炮制“武汉实验室泄漏论”的过程。为了污蔑武汉病毒研究所，美国政客竟能将该所改造中央空调的花费夸大1000倍，从而编造该所项目经费过高、存在“异常”的谎言。事实一再证明，用谎言证明谎言，只会自毁形象、贻笑大方。

甩锅推责纯粹是自欺欺人，抹黑别人注定是竹篮打水一场空。美国拥有全球最先进的医疗技术，却沦为感染病例和死亡人数最多的国家，成为国际抗疫合作的最大破坏因素和科学溯源的最大障碍。病毒溯源需要公平公正、需要公开透明，美国政客应当吸取教训，尊重科学，尊重事实，停止打着病毒溯源幌子玩弄甩锅推责的把戏，早日回到合作抗疫、科学溯源的正确轨道上来。

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 03 版）