大量数据显示：这轮疫情中新冠疫苗已在起作用

据媒体近日报道，截至目前，江苏扬州的53例新冠肺炎重症及危重症病例全部清零，所有患者得到最好治疗。

引起这轮疫情的德尔塔病毒来势汹汹，很多人发现，我国接种新冠疫苗超20亿剂，但仍旧会出现重症、危重症患者。那么，在对战新冠病毒时，疫苗究竟能起多大作用呢？

8月27日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，官方披露了大量关于新冠疫苗的数据，其中包括在最近一轮疫情中新冠疫苗的表现。

危重症患者均未完成疫苗接种

“在扬州出现的危重症患者，都没有接种疫苗。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟表示，在重症病例当中，95%以上是没有接种疫苗或者没有完成免疫程序的人员。

疫苗在此轮疫情中的表现，与钟南山院士团队针对广东疫情的研究结果相一致。相关研究结果表明，两剂疫苗接种后，对中症的保护效果为70%，对重症的保护效果达到100%。

而在北京，与上次新发地疫情相比，同样防控手段的前提下，去年疫情累计感染者300多人，此次的病例数远远小于去年。郑忠伟表示，这是由于北京18岁以上人群的疫苗接种率已经达到94.5%。

无论是南京、扬州、郑州，还是广州和北京，疫情中的详细数据统计给出相同的证明。“疫苗接种是有明确效果的。”郑忠伟说。

全球数据也来了，保护力值得“数说”

在回答科技日报记者关于中国新冠疫苗有效性在海外地区是否得到验证时，科研攻关组疫苗研发专班也提供了详实的数据。

郑忠伟介绍，到目前为止，我们已经向全球特别是发展中国家提供了8亿多剂次以上的疫苗，很多国家也开展了规模化接种。

据介绍，从5月份以来，先后有秘鲁、泰国、智利、阿根廷、蒙古、巴林、乌拉圭、斯里兰卡等大规模接种我国新冠灭活疫苗的国家相继发布真实世界研究数据。由于各国的防控策略不一样，变异株流行的情况也有所不同，数据有所差异。总的来看，预防感染的保护率从57%到85%不等，预防重症的保护率均在90%左右，预防死亡的保护率在84%到97%之间。

可以说，中国新冠疫苗在海外真实世界的研究中确确实实能有效预防感染，能显著预防重症和死亡。

例如，智利卫生部在《新英格兰医学杂志》上发表了科兴中维灭活疫苗真实世界的研究结果，样本量达到1000万人以上，结论显示，防感染保护率为65.9%，防住院保护率为87.5%，防重症的保护率是90.3%，防死亡的保护率是86.3%。

斯里兰卡也正式发布了国药集团灭活疫苗的研究报告，显示灭活疫苗不仅能刺激体液免疫，还能诱导T细胞和记忆B细胞的免疫反应。

普通人群接种加强针还不忙

那么，针对感染力强、致病力强的变异毒株，需不需要全民接种加强针呢？

郑忠伟公布了疫苗研发专班组织专家就是否要开展加强针的接种开展专门研究的结论。

专家组结合了国药中生、北京科兴开展的关于加强针疫苗的研究结果进行讨论。两家的疫苗在接种6个月后，抗体下降，进行第三剂接种后，安全数据差不多，抗体水平出现了快速上升，14天时间上升到原来的15—30倍不等。

“但是，专家分析认为，目前我国疫情防控形势很好，是否要对全人群开展接种6个月后的加强免疫，专家建议还待进一步研究，并且要根据疫情的情况来做出综合的研判。”郑忠伟说，专家建议对三类人群在完成免疫程序6个月后，可以开展加强接种，包括海关、边检、航空、隔离点、定点医疗机构等工作人员，免疫功能相对较低的人群，由于工作、学习、交流需要到境外的疫情高风险地区或者国家的人群。