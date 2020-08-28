夏季喂母乳，这些“难题”怎么解？

母乳喂养好处多多，但夏天给宝宝喂母乳，给很多新妈妈带来了不少的“尴尬”。乳汁变少？想吃冷饮不敢吃……夏季喂奶遇到的这些“难题”，该怎么解决呢？广东省妇幼保健院产科李志云护士长为大家答疑解惑。

尴尬一：

热得太烦躁了，母乳变少了怎么办？

夏季骄阳似火，很多人都会感到莫名的烦躁，特别是家有小月龄宝宝的新妈妈，由于宝宝昼夜作息还不是非常规律，几个晚上折腾下来，新妈妈已经快要散架了，再碰到这火辣的天气，脾气也跟着变得火爆起来，整个人都变得烦躁不安的。而这种不良的情绪下，乳汁也跟着少了。

李志云表示，正在母乳喂养的妈妈们要学会控制自己，保持平和的心态，调整好自己的作息时间，在照顾宝宝的过程中感到疲惫时千万不要硬撑，不妨将宝宝交给家里的其他人帮忙照看下，然后自己先好好休息一会，放松一下。

另外，无论月子期还是哺乳期，哺乳妈妈和宝宝都是可以享受空调的，适宜的气温是妈妈和宝宝得到良好休息的保证。保证充足的睡眠，保持良好的心情才是乳汁充分分泌的重要保证。

尴尬二：

大热天嘴馋，冷饮能不能吃？

对正在哺乳期的妈妈来说，冰镇西瓜、冷饮等能不能吃呢？

其实，冰冷的食物通过口腔、食道进入胃内消化，再经肠道吸收进入乳汁，乳汁经乳房分泌出来的时候，温度是和体温一致的。冰冻食物只会对哺乳妈妈肠胃产生刺激，只要妈妈肠胃功能好，可以承受这种刺激，是不会影响到宝宝吃奶的。

尴尬三：

天热奶易变质，喝不完的母乳怎么存？

夏天比较容易滋生细菌，母乳如果喝不完存放的话，也比较容易变质。储存的母乳，宝宝吃了会不会不好？

其实，宝宝喝不完的奶水是可以储存起来的，在宝宝需要喝的时候，再拿出来解冻，40℃左右温水温热就可以喝了。不过妈妈在给宝宝存母乳的时候除了要注意洗手外，还需要注意以下几点：一是储存母乳的容器，建议使用硬塑胶(如母乳保鲜袋)或耐热玻璃容器，不建议使用金属类的容器装，因为金属容器会导致母乳中细胞计数和细胞存活率显著下降；二是母乳挤出后，最好在储存容器外贴个标签，标注下吸奶的日期和时间，解冻加热给宝宝喝的时候要注意查看保存的时间，超出保质期的奶不建议给宝宝喝，一般来说，4℃冷藏保存的奶，可保存24~96小时，-18℃冷冻保存的奶，可以保存3~6个月。

（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）