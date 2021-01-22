1岁女婴尿频居然是VD吃多了！

VD中毒非常少见，毕竟产品说明书上有服用方法和剂量。但总有个别家长乱补一气，反而坑了孩子。比如某地有个1岁半的女婴出现多饮症、多尿症被送到医院诊治，医生检查了各项生理指标，怀疑是VD中毒。

经过询问发现，父母自己去药店买的VD补充剂，每天给她喂1-3次，单次剂量高达10000单位，而3岁以下婴幼儿每日推荐摄入量（膳食摄入+补充剂）上限才800单位，足足超了几十倍。

家长特别怕孩子缺钙，除了补钙，最常见的是补VD，因为它能够促进孩子的钙吸收。

缺钙最典型的症状之一是佝偻病。补充VD首选当然是食补，但饮食中的VD来源不多，常见的如三文鱼、蛋黄等。

0-6个月的婴儿营养摄取途径非常单一，如果是纯母乳喂养或母乳奶粉混合喂养，通常VD摄入是不足的；6个月以上的婴幼儿、儿童青少年和成年人仅通过食物也很难获取充足VD，即使膳食结构已经很多样化且合理。户外活动是VD的重要来源，在紫外线的作用下，皮肤可以将“脱氢胆固醇”转化为VD。

“中国居民膳食指南”对于2-6岁幼儿的建议是要鼓励充足的户外活动，但由于纬度、季节、天气、空气污染以及过度防晒等原因，使得VD不足依然常见。另外，在屋里隔着窗户晒太阳用处不大，因为紫外线很难穿透玻璃。

通过膳食补充剂获取VD是最简单、最直接的办法，但应当适量且遵医嘱，因为VD是脂溶性维生素，吃多了可能中毒。如果只吃婴儿奶粉，通常不需要额外补充VD，因为配方中已经按需加入各种维生素。

“中国居民膳食指南”建议，婴儿出生数天后开始每天补充400单位VD，最新发布的“美国膳食指南”也建议每天400单位，同时他们还建议1岁以上的孩子可以继续补充VD。

大剂量服用VD并不是不行，临床上甚至可以使用20万-30万单位的VD，但那是单次使用，用一次管几个月，且主要用于VD严重缺乏的佝偻病患儿。前面讲到的那个家长很可能是把治疗剂量当作预防剂量了。也别笑话家长无知，欧美国家也有类似的“亲爹妈”，中毒的几乎都是2岁以下婴幼儿，甚至导致个别婴儿死亡。

总结来说，家长如果要给孩子增加营养，首先是想办法优化饮食结构。其次是通过正规医疗机构搞清楚孩子缺不缺、具体缺啥，然后针对性补充。

如果想自己去药店或商超、网店买补充剂，一定要看清楚用法、用量、适用人群，千万别以为营养物质多多益善。

文/钟凯（科信食品与营养信息交流中心主任）