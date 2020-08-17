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呵护食物过敏儿童，家长“应知应会”有哪些？

2020年08月17日08:36 来源：新华网

吃蛋糕没事，吃蛋羹却起了风团；一喝牛奶就呕吐、拉肚子……食物过敏儿童的一日三餐令家长倍感焦虑。

食物过敏会伴随孩子终生吗？要做哪些检测才能确诊？如果致敏食物不能吃，如何保证营养？在近日举行的第十四届协和过敏性疾病国际高峰论坛上，多位变态反应科和儿科专家为家长详解呵护食物过敏儿童“应知应会”。

高发、“麻烦”，却非“一成不变”

食物过敏的发病在全球呈逐年增高趋势，在低龄人群尤为明显。首都儿科研究所附属儿童医院变态反应科主任医师沙莉介绍，西方国家约8%的儿童受到食物过敏影响，而我国的一个单中心横断面研究显示儿童食物过敏患病率已升至7.7%。

食物过敏“很麻烦”，可出现皮肤、胃肠道、呼吸道症状甚至危及生命的窒息和休克症状，严重影响患儿生活质量。儿童时期大多数食物过敏与牛奶、鸡蛋、鱼类、大豆、花生、小麦、甲壳类食物、坚果等八大类食物有关。

北京协和医院变态反应科副主任医师文利平介绍，儿童食物过敏包括IgE介导、非IgE介导和混合型等类型，其中IgE介导的食物过敏属于急性发作的类型。家族遗传史、皮肤屏障障碍、剖宫产、母乳喂养时间过短、环境过度清洁、早期抗生素的使用，这些都是导致IgE介导的食物过敏的危险因素。

不过，家长也不必过于焦虑。“儿童的食物过敏并非成人的‘缩小版’，而是始终在变化中的。”文利平说，儿童的食物过敏原以鸡蛋、牛奶、小麦、花生为主，大部分可以随年龄增长逐渐耐受，这也是成人食物过敏患病率低于儿童的主要原因。

专家还提示，食物不耐受不涉及免疫反应，并不是食物过敏。常有家长错将食物不耐受症状当作食物过敏，徒增烦恼。到底是不是食物过敏、对何种食物过敏，需要到医院确诊。

检测在“精”不在多，根本仍在预防

食物过敏的症状和别的过敏性疾病相比看上去没什么不同，那怎样才能确诊，又该如何治疗？

“有的家长要求医院给孩子做的检测越多越好，这是误区。”文利平说，食物过敏的检测关键在精准而不在多，一定要跟临床病史相符。一些未经论证的检测，如过敏原特异性IgG检测、生物共振/生物电检测、细胞毒性测试等，不但不能用于食物过敏的评价，还会干扰诊断、加重家长的焦虑情绪。

专家介绍，食物过敏正确的检测方法是皮肤点刺试验和血清特异性IgE检测。不过，这两个检测并不完美，存在交叉过敏反应问题。例如，有人吃虾蟹并不过敏，但因为尘螨过敏，他的虾蟹的皮试反应也会呈阳性。

如何精准诊断？文利平说，首先根据病史排查可疑食物，必要时进行新鲜食物的点刺试验。当临床病史采集和辅助检查不足以诊断时，需要进行口服激发试验。如仍无法确诊，就要进行双盲的食物激发试验。但这一食物过敏诊断的“金标准”也存在较高风险，必须在管理严格、流程规范、设备和人员符合要求的前提下，在严密监护下进行。

遗憾的是，专家表示，尽管最新的食物脱敏治疗方法已经见到一些疗效，但尚未广泛应用于临床。食物过敏目前还无法根治，根本仍在预防。

患者教育至关重要，但被“教”的不只是患者

5岁男孩倪某自幼就有严重的牛奶过敏，一次去餐馆喝了一小碗鱼汤后发生过敏性休克，住进了ICU。尽管餐前家长曾向餐馆说过孩子牛奶过敏，但餐馆也没意识到，鱼汤里添加的少量“三花淡奶”会成为诱发孩子过敏的“元凶”。

“患者教育是预防食物过敏发作的重中之重。”文利平说，食物过敏不单是家长或医生需要了解的问题，更是需要全民动员、全民重视的问题。

她说，要教育儿童“可以分享玩具但不可分享食物”；学校和幼儿园应定期向家长核实孩子的过敏原并备好急救药。要教育青少年患者及其家人读懂食物标签，明确是否含有致敏成分，注意交叉反应；了解食物烹调注意事项，明确用何种方式加工的食物不会致敏；减少在外就餐；学会使用肾上腺素笔。

不能吃某些食物，过敏患儿的营养如何保证？中华医学会儿科学分会儿童保健学组副组长胡燕说，通常确诊后必须进行严格的食物回避，并对症治疗以缓解症状。此后，对于提供生长发育所必需营养成分的食物，要寻找其替代品，比如为牛奶蛋白过敏的婴幼儿选择低敏配方。随着婴幼儿年龄增长合理添加辅食，不要过分限制辅食摄入；除了已明确含有过敏原的食物以外，其他辅食的引入时间与正常婴儿一致。合理搭配膳食营养，必要时进行营养素的补充和生长监测。

胡燕举例说，由于多种食物蛋白可以通过母乳传递给婴幼儿，对于0至6月龄母乳喂养的食物过敏婴儿，母亲应针对性地回避一些食物，不要盲目停掉母乳。如果婴儿确诊为牛奶蛋白过敏，母亲就要回避牛奶及其制品同时注意补充钙。而对于0至6月龄人工喂养的牛奶蛋白过敏的婴幼儿，症状在轻到中度的，首选深度水解配方来喂养；重度的、多种食物过敏的或者严重胃肠道症状食物过敏的，应选择氨基酸配方来喂养。（记者田晓航）

(责编：许心怡、崔元苑)


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