打急救电话也是个技术活

打电话这件事，大家几乎天天都会做。不过，对于拨打急救电话这样的“生命热线”，你掌握其中的技巧吗？在遇到紧急需要救治的情况时，你真的知道该怎样最清晰、最迅速地与调度员沟通吗？而且你知道在等待救护车的这段时间里还应该做些什么吗？北京急救中心的专家告诉你如何高质量地拨打120急救电话。

首先，应保持冷静。也许需要急救的是你的亲人、朋友或者熟悉的人，非常焦急，但一定不要惊慌，保持镇静，听从调度员指令。

第二步，提供楼号、单元号、房间号等准确地址，说清呼救原因、伤情症状、年龄、性别，疫情期间，请配合调度员做好流调工作。可以按照以下格式进行描述：

准确伤情：如呕血、昏迷或意外伤害（如车祸、摔下楼梯等造成的伤情）。

准确地址：如“× ×区××路×弄×号×室”，或者“× ×区××路×商场×层×位置”。

第三步，留下联系电话，保持畅通，以便指导自救。

需要注意的是，对于火灾、塌方、触电、溺水、毒气泄漏等情况，还需说明受伤人数、事件程度等情况。

此外，对于陌生的环境，报警人还可观察周围的公交站牌、标志性建筑，为救护车提供参照。

最后，切记，一定要回答120调度员的所有问题才能挂断电话！

急救车到达前还能做点啥？在等待救护车到来期间，请监护病人。