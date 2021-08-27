专家：60岁以上、输入风险高等人群可以接种新冠疫苗加强针

人民网北京8月27日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制27日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。对于接种疫苗半年以后否需要打加强针，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟表示，现阶段是否要对全人群开展接种6个月后的加强免疫，还有待进一步研究，要根据疫情的情况来做出综合研判。

完成全程疫苗接种后发生感染概率较低

截止到昨天，全球累计接种新冠疫苗已经超过50亿剂次，其中全球接种中国的新冠疫苗超过25亿剂次。

郑忠伟指出，从目前能够收集到的国内接种疫苗后感染的病例可以看到，相对于大规模的接种，发生接种后感染还是比较少的。另外，即使接种疫苗后发生感染，从国内外一些数据看，这些人群发生重症、危重症、死亡的风险大幅度降低了。

“因此，我们基本做出一个判断，如果完成全程疫苗接种，发生接种后感染的概率比较低。”郑忠伟说。

60岁以上、输入风险高等人群可以接种加强针

郑忠伟介绍，专家分析认为，目前我国疫情防控形势很好，重点是外防输入。对输入风险高的，比如海关、边检、航空、隔离点、定点医疗机构等工作人员，在完成免疫程序6个月后，可以开展加强接种。

另外，在常规接种当中也发现，免疫功能相对较低的人群，以及60岁以上的人群，接种后产生的免疫效果没有18-59岁的好，但是这类人群又恰恰是感染后的高危人群。他们感染后出现重症、危重症、死亡的风险要高于其他人群。因此也建议，对这类人群，在接种后6个月，可以开展一剂加强针。

由于工作、学习、交流的需要，还有一部分人群要去到境外的疫情高风险地区或者国家，专家也建议对这类人群在接种满6个月后，可以开展加强免疫。