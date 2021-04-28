国家癌症中心主任赫捷：超指南用药要在严格监督下进行

国家卫健委在27日召开的例行新闻发布会透露，根据国家癌症中心统计数据显示，我国恶性肿瘤的五年生存率已经从十年前的30.9%提升到目前的40.5%，提高了近10个百分点，某些恶性肿瘤比如食管癌，五年生存率已经高于美国等发达国家。对于公众关心的超适应症和超指南用药问题，中国科学院院士、国家癌症中心主任赫捷表示，医学的发展是一个探索的科学，临床治疗的创新并不是过度治疗，但需要在严格监控下实行。

“目前癌症患者的个体差异是很明显的，治疗也很复杂，基于目前比较有限的医学证据所制定的诊疗共识、指南，甚至是标准，不太能够跟得上医学的发展。”赫捷介绍，医学的发展是一个探索的科学，很多标准包括国际上的惯例都是几年前制定的，因此目前获批的药品适应症或者写入指南的医疗方案很可能是落后的。所以，基于较为充分的临床证据给患者一些超适应症，或者是超指南的治疗，也是为了探索诊疗效果。这些是临床治疗的创新，并不是过度治疗。

“但需要强调的是，临床药理机构和伦理委员会应当严格监督，开展超适应症和超治疗指南的临床研究要在严格的监控下实行。”赫捷说。

据介绍，从肿瘤的诊疗管理来说，质量控制是一个有效的途径和手段，特别是最近几年国家卫生健康委要求各个医疗机构进行单病种治疗质量控制。以乳腺癌为例，国家癌症中心选了200多家医疗机构作为试点，对这些机构从指南到诊疗过程进行严格的规范化要求，包括肺癌、结直肠癌和肝癌都在很快地向全国推行，这样不同的医疗机构都可以达到同质化，通过开展单病种质量控制，使得质量能够得到控制，质量有评估、质量有改进，同时要有成效。“通过这项工作，我们进一步规范了恶性肿瘤诊治的行为，持续地改进了医疗质量，希望能够进一步提升恶性肿瘤病人的生存率和生活质量。”（记者 杨绪军）