“发挥企业创新主体作用 强化药品科技创新支撑”主题研讨会在京召开

面对医药行业的政策革新和转型升级，创新药研发正在打造国内医药行业的新格局。为促进创新药自主研发的经验交流，进一步加快我国医药产业的融合发展，助力“健康中国2030”目标的实现，8月20日，由人民网·人民健康主办的“发挥企业创新主体作用 强化药品科技创新支撑”研讨会在京召开，来自政府部门、科研院所、高校以及医疗机构的多位重量级专家和领军人物参加了此次会议。

会议采取线上线下相结合的方式进行。会上， “重大新药创制”国家重大科技专项技术副总师陈凯先、国家卫健委卫生发展研究中心研究员赵琨、中国医药创新促进会执行会长宋瑞霖、北京大学全球健康发展研究院院长刘国恩、北京经济技术开发区管委会发展总监毛山宏、国家知识产权专家咨询委员会委员李明德围绕“医药基础研究、原始创新能力、企业主体地位、专利制度保护”等主题方向展开讨论，探索医药创新新方向、新趋势和新挑战，为加快实现医药产业高质量发展贡献力量。

研讨会现场

多举措加强基础研究 提升原始创新能力

“我国新药研发呈现出新的发展面貌，与过去相比，前进了一大步，上了一个大台阶，实现了重大跨越。” 中国科学院院士、重大新药创制国家重大科技专项技术副总师陈凯先在发言中对我国的创新药研发历史进行了回顾，并对现阶段研发水平给予肯定。陈凯先认为，近年来我国新药研发处于 “集中爆发”状态，在国际新药研发的“总盘子”中已占据一定的地位和份额。不但新药研发数量快速增长，而且新药研发科技水平也明显提升。

陈凯先同时指出，在快速发展的形势下，我们也清醒地看到，虽然我国创新药数量大幅增长，但原始创新不足。争取在药物靶点和作用机制方面取得若干创新突破，能够在一些疾病治疗领域开辟新的前沿和方向，开辟新的赛道，引领创新发展。

中国医药创新促进会执行会长宋瑞霖

中国医药创新促进会执行会长宋瑞霖表示，新药创新应当来自于基础研究，原创新药就是源头创新，源头创新是基础研究的技术转化。宋瑞霖认为，在“十四五”期间，国家将更加关注基础研究投入，同时企业也要更好地和科研机构对接，实现以企业为中心的产学研相结合。

强化企业主体地位 提升企业创新能力

北京市政府特聘专家、北京经济技术开发区管委会发展总监、首都医科大学教授、博士生导师毛山宏表示，医药企业是医药创新的主体，要提升企业创新能力，首先要充分了解企业在创新过程中可能遇到的瓶颈，跨过“创新死亡谷”，具体包括解决医药创新企业前期资金匮乏的问题、核心硬件设备、测试试剂产品等依赖进口的难题以及实现药品监督管理政策创新应与产业创新同步，最后，要开拓临床研究资源并促进临床资源的合理分配，提高原创科研成果的转化率等等。

北京市政府特聘专家、北京经济技术开发区管委会发展总监、首都医科大学教授、博士生导师毛山宏

“入驻北京经济开发区的很多医药企业也一直奋斗在医药创新的路上。神州细胞经过多年研制出的第三代14价宫颈癌疫苗，已具有开展临床研究和大规模生产的条件。珐博进公司引进诺贝尔医学奖的成果落地北京，研发出的新药也为慢性肾病群体带来了治疗突破。”毛宏山说。

国家卫健委卫生发展研究中心研究员、国家卫健委药物与卫生技术综合评估中心副主任赵琨认为，提升企业研发创新能力应强化生物医药监管力度。他指出了部分创新型研发企业在创新药研发、上市漫长的孵化期中暴露的诸多问题。例如普遍存在内部各相关职能部门配合不到位，产品资料差异性大、医药卫生改革政策理解不到位或缺位、市场准入关键性技术力量薄弱等内部管理漏洞。赵琨表示，生物医药是事关国计民生和国家安全的战略性高科技产业，在监督监管层面，相关部门既要保证药品的安全、合规，又要有效调动企业积极参与研发创新药。

重视专利保护制度 挖掘人力资源潜力

中国社会科学院研究生院博士生导师、国家知识产权专家咨询委员会委员李明德

中国社会科学院研究生院博士生导师、国家知识产权专家咨询委员会委员李明德表示，推动企业药品的研发创新，不仅需要政策、资本、人才、土地等支撑要素，知识产权制度的支撑也至关重要。医药创新研发是一条高成本赛道，医药企业会付出高昂的资金、人力、时间成本。同时这条赛道也十分拥挤，同一品类的创新药同时会有多家企业进行研制。因此，我国在鼓励医药创新的同时，也鼓励药企适时申请专利。

北京大学全球健康发展研究院院长、北京大学国家发展研究院学术委员会主席、北京大学中国卫生经济研究中心主任刘国恩认为个人潜能是最宝贵的创新源泉。“中国有14亿人口，具备全球丰富的人力资源潜力。因此，中国医药创新所面临的机会和挑战同在，即如何激励巨大的人力资源潜能成为实际创新优势。”刘国恩说。