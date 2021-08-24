毛山宏：重视企业的医药创新主体地位 完善医药创新生态体系

8月20日，由人民网·人民健康主办的“发挥企业创新主体作用 强化药品科技创新支撑”研讨会在京召开。会上，北京市政府特聘专家、北京经济技术开发区管委会发展总监、首都医科大学教授、博士生导师毛山宏就如何推动医药创新为医药企业转型升级创造更好的条件，谈了自己的看法。

毛山宏认为，医药企业是医药创新的主体，首先要充分了解企业在创新过程中可能遇到的瓶颈。生物医药创新从取得科研成果到实现临床应用，中间存在一个“创新死亡谷”，想要跨越这个“死亡谷”，第一，要解决医药创新企业前期资金匮乏的问题”。第二，要解决医药创新企业核心硬件设备、测试试剂产品等依赖进口的难题。第三，在许多前沿的生命科学领域，药品监督管理政策创新应与产业创新实现同步。第四，要开拓临床研究资源并促进临床资源的合理分配，提高原创科研成果的转化率。这些都需要进一步完善医药创新生态体系。

“如今，世界范围内还没有一个国家或地区能够将医药创新生态体系做到完美无缺，各国的政府，企业和科学家们都在努力解决这方面的问题。”毛山宏说。

毛山宏介绍，北京市政府印发的《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》是助力医药创新生态体系建设的举措。根据文件精神，有以下4点需要注意：

第一，北京市将进一步强化国家战略科技力量，提升生命科学原始创新的策源能力。围绕国家重大战略需求，加快组建国家战略科技力量，推进科研转化体制机制创新。持续推进生物医药新型研发机构建设，充分利用高校院所、科研机构等科研资源，有效支撑国家重大战略科技任务实施。

第二，提高临床研究水平，强化医工结合协同创新，推动临床溢出效应显现，为生物医药企业创新品种研发做好重要支撑。推动医疗健康数据共享，支持大数据医保支付方式改革。

第三，提升政府和机构的服务审批能力，优化创新医药品类的注册审批程序，助力医药创新企业的核心竞争力提升，向重点医药创新企业开放“白名单”。同时，做大行业领军企业，支持企业通过带头创新、并购重组、全球布局等方式实现高质量发展。

第四，推进科研组织模式和产业扶持创新政策的先行先试。支持具有全球专利的新靶点、新机制、新结构、新技术等创新药和高端医疗器械的研发，建立研发、临床、审批、产业化紧密衔接的服务机制，推动创新品种和技术优先转化。

“十年磨一剑，医药创新是一件辛苦而有意义的事。入驻北京经济开发区的很多医药企业也一直奋斗在医药创新的路上。例如神州细胞经过多年研制出的第三代14价宫颈癌疫苗，已具有开展临床研究和大规模生产的条件；中国生物从两条技术路线研发出的三款新冠疫苗，先后用60天、97天、98天的时间建成了新冠疫苗生产车间并完成二、三期扩产工程，为助力全球抗疫作出了突出贡献；珐博进公司引进诺贝尔医学奖的成果落地北京，研发出的新药为慢性肾病群体带来了治疗突破。”毛山宏说。