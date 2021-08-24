8月21日，中国老年保健协会中老年性与生殖健康专业委员会成立大会召开。会上，国家卫健委百姓健康电视频道设立了开展生殖健康传播的生殖健康分频道，并启动了提高男女两性生殖健康素养的中国两性健康管理普及工程。

中国老年保健协会中老年性与生殖健康专业委员会成立大会现场（受访者供图）

成立大会选举成立了第一届委员会，由北京大学医学部医学博士方俊为主任委员，中国老年保健协会研究员金卫平、北京大学第一医院主任医师林健等为副主任委员。大会聘请中国工程院院士、著名泌尿和男科专家郭应禄教授和中国工程院院士、著名妇产科专家郎景和教授担任专委会的顾问。

据悉，该专委会将通过团结海内外热心我国老年事业发展的各界人士和机构，发挥我国性与生殖健康及相关行业专家的专业和智力优势，充分利用专委会桥梁、纽带和平台作用，本着提高中老年性与生殖健康水平的原则，努力成为推动和发展我国中老年健康事业发展的重要社会力量。

据介绍，由国家卫健委百姓健康电视频道设立的生殖健康分频道将为广大生殖与妇幼科普专家提供开展健康教育的电视融媒体平台，广泛宣传国家人口政策、传播优生优育科普知识；该频道与相关单位发起的中国两性健康管理普及工程，通过开展对标国家新职业的两性健康管理师培训，推动两性健康管理和咨询服务的专业化、职业化发展，并通过远程医疗指导，促进医疗资源下沉。