专家：降雨天气易发肠道传染病 严重腹泻出现脱水应及时就医

新华社北京8月22日电（记者侠克）近期，北京地区多降雨天气，雨后高温高湿的环境极易造成肠道传染病、食源性疾病的发生。专家表示，发生腹泻后，宜进食清淡、易消化的流质或半流质食物，如果腹泻病情不重，一般通过调整饮食、休息、对症治疗，2至3天内症状即可改善；腹泻严重者，尤其出现脱水症状的，应及时到医院肠道门诊就医。

专家表示，腹泻作为人们日常生活中常见的疾病，迁延不愈可能会引起营养不良、维生素缺乏、贫血、身体抵抗力下降，严重危害身体健康。

北京市疾控中心传染病地方病控制所主管医师刘白薇说：“脱水是腹泻的常见并发症，表现为口渴、尿少、皮肤干燥起皱、双眼下陷。为防止脱水，应多饮一些糖盐水，最好到药店购买‘口服补液盐’。已发生脱水或者严重呕吐不能饮水的病人，需到医院就诊，根据医嘱采取静脉补液等治疗措施。”

北京同仁医院儿科主治医师顾华丽表示，许多患者一有腹泻就使用抗生素，这种做法是不对的。因为大部分腹泻并不需要抗生素治疗，滥用抗生素可能导致肠道正常菌群失调，反而不利于腹泻的恢复。如果不确定是否应该使用抗生素，应到肠道门诊就诊。

需要注意的是，许多腹泻具有传染性，非专业人士无法判断某一例腹泻病例到底是否有传染性。因此，专家建议，把生活中遇到的所有腹泻情况，都当作传染性疾病来处理，尤其是有婴幼儿或者老人的家庭，更需做好日常清洁、消毒等工作。

刘白薇说：“预防家庭传播，首先要搞好家居卫生，对病人用过的餐具、便器、卧具和其他可能被病人粪便和呕吐物污染的物品，做好消毒处理。其次，要注意护理人员的个人防护，护理完病人后，需用流动的水和肥皂，依照七步洗手法进行手部清洁。若病人自己不慎接触粪便或呕吐物后，同样也应仔细洗手，避免病原经过手污染到其他物品。”

专家提示，腹泻是可以通过简单的个人卫生和食品安全措施来预防的。此外，要调节饮食结构，平衡膳食，合理营养，提高机体免疫力。加强身体锻炼，增强抵御疾病的能力，注意劳逸结合。要注意根据气候变化，及时增减衣服，避免着凉感冒。