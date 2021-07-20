强降雨后发生急性腹泻怎么办？北京疾控专家给出六提示

近期，全国多地出现强降雨天气过程，强降雨后，高温高湿的环境，极易造成肠道传染病、食源性疾病的发生。如果发生急性腹泻怎么办？北京疾控专家来支招！

北京疾控专家表示，腹泻作为人们日常生活中常见的疾病，迁延不愈可能会引起营养不良、维生素缺乏、贫血、身体抵抗力下降，严重危害身体健康。

当自己发生腹泻时需要采取哪些措施？

1.不提倡禁食禁水，宜进食清淡、易消化的流质或半流质食物，症状好转后逐渐过渡到正常饮食。

2.如果腹泻病情不重，一般通过调整饮食、休息、对症治疗，2-3天内症状即可改善；腹泻严重者，尤其出现脱水症状的，应及时到医院肠道门诊就医。

3.脱水是腹泻的常见并发症，表现为口渴、尿少、皮肤干燥起皱、双眼下陷；为防止脱水，应多饮一些糖盐水；已发生脱水或者严重呕吐不能饮水的病人，需到医院就诊，根据医嘱采取静脉补液等治疗措施。

4.许多患者一有腹泻就使用抗生素，这种做法是不对的。因为大部分腹泻并不需要抗生素治疗，滥用抗生素可能导致肠道正常菌群失调，反而不利于腹泻的恢复。

5.到肠道门诊就诊的患者，可用干净的小盒子或保鲜袋留取新鲜的大便标本及时送医院化验，以便医生有针对性地进行治疗。

当家人发生急性腹泻时需要采取哪些措施？

由于许多腹泻具有传染性，一般情况下，非专业人士无法判断。对此，北京疾控专家建议，把生活中遇到的所有腹泻情况，都当作传染性疾病来处理，尤其是有婴幼儿或者老人的家庭，更需做好日常清洁、消毒等工作。

预防家庭传播，首先要搞好家居卫生，对病人用过的餐具、便器、卧具和其他可能被病人粪便和呕吐物污染的物品，做好消毒处理。消毒措施包括煮沸、含氯消毒液浸泡、暴晒、紫外线照射等。

其次要注意护理人员的个人防护。护理完病人后，需用流动的水和肥皂，依照七步洗手法进行手部清洁。

最后，如果病人自己不慎接触粪便或呕吐物后，同样也应仔细洗手，避免病原经过手污染到其他物品。

怎样才能避免急性腹泻？

北京疾控中心微信公众号供图

北京疾控专家提示，很多情况下，腹泻是可以通过简单的个人卫生和食品安全措施来预防的，以下六点提示需牢记：

一要注意饮水卫生。高温可杀灭致病微生物，饮用水需煮沸后再饮用，或选用卫生合格的桶装水、瓶装水。

二要讲究食品卫生。食物要生熟分开，避免交叉污染；吃剩的食物应及时储存在冰箱内，且储存时间不宜过长，再次食用前，需要热透。尽量少食用易带致病菌的食物，如贝壳、螃蟹等水海产品；如需食用，需煮熟蒸透，不要生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐淹后直接食用；各种酱制品或熟肉制品在进食前，应重新加热；凉拌菜可加点醋和蒜。

三要培养良好的饮食卫生习惯。首先应注意手的卫生，平时常洗手，饭前、便后手要洗净；饮食方面，不暴饮暴食，不吃腐败、变质的食物，生食食物一定要洗净，尽量减少生冷食品的摄入；养宠物的家庭，一定要搞好宠物的卫生，同时要告诫孩子不要自己一边吃东西一边喂宠物。

四是尽量减少与腹泻病人的接触。病人用过的餐具、便器、卧具都应该消毒，以避免疾病的传播和流行。

五是提高免疫力。调节饮食结构，平衡膳食，合理营养，提高自身免疫力。加强身体锻炼，增强抵御疾病的能力，注意劳逸结合。根据气候变化，及时增减衣服，避免着凉感冒。

六是通风透气。通风透气是减少致病微生物的有效方法，衣被、用具要勤洗勤换，注意居室通风，保持室内空气清新。