继承发扬仲景文化 推动中医药文化复兴

伏牛山下，医圣故里，南阳作为中医药文明的发祥地之一，拥有着张仲景这张独一无二的文化名片。植根于此地的仲景宛西制药，凭借天时地利，成为仲景品牌的拥有者、仲景文化的传播者、仲景产业的打造者。在当下中医药振兴发展的重大机遇期，仲景宛西在守正创新中医药事业方面，一直在进行着不懈地探索和实践。

坚守中医药阵地 守正创新中医药事业

肩负传承、发扬仲景文化的使命和责任，仲景宛西一直坚守中医药阵地。仲景宛西制药股份有限公司党委副书记、常务副总经理李明黎在日前接受采访时表示，多年来，仲景宛西制药蝉联中国中药制造工业100强，在科研、品牌、文化等方面，处于行业领先地位，主要基于三方面的因素：

首先，立足资源。伏牛山有“天然药库”之美誉，仲景宛西制药恰坐落于此，这里的道地药材资源成为企业发展的主要优势。 1998年，企业率先在行业提出了“药材好，药才好”的理念，在全国三省六地建立中药材标准化种植基地，从源头上确保了中药材优质安全，也为中成药的标准化和可追溯体系做出了贡献。

第二，传承品牌。仲景宛西制药于2001年正式启用“仲景”商标，“仲景”商标被认定为“河南老字号”“河南省十大经济名片”。

第三，做实主业。以“传承、创新、责任、诚信”为核心价值观，秉承“药材好、药才好”的制药理念，坚持“运用现代技术，制造现代中药，为现代人服务”的创新发展理念，经方研发引路，高新技术助推，“工匠精神”保障，中药制造奠定了企业、产业、事业发展的坚实基础。

景宛西制药股份有限公司党委副书记、常务副总经理李明黎

科技手段加持 古典精华焕发现代光彩

现代科技为中医药这一沉淀了千年的中华文明瑰宝带来新的活力。作为一家现代制药企业，仲景宛西制药股份有限公司副总经理、高级工程师高松表示，仲景宛西制药在挖掘、发扬中医药精华方面，立足于经典产品，应用现代科技手段进行二次开发，包括真实世界研究、计算机模拟技术、体外研究、动物实验、循证医学等现代科研手段，研究诸如经典名方左归丸、经典产品天智颗粒的有效性证据。

同时，通过基础科学挖掘方法，运用知网数据库、中华本草数据等资源，借助科技文本挖掘方法及可视化软件如citespace、网络药理学、Meta分析等现代分析方法，对中医药古籍应用进行挖掘应用。

仲景经方被誉为“众方之祖”，如何用现代技术手段将仲景经方开发成标准产品，惠及更多受众呢？高松介绍，为了做到保持中药汤剂的原汁原味，质量可控的优质产品，仲景宛西开展了经典名方标准颗粒研究，负责国家科技重大专项中的仲景方甘草泻心汤、黄芪桂枝五物汤、大建中汤、橘皮竹茹汤4个标准颗粒的研究。从饮片选择、煎煮的方法、制备工艺、质量研究等方面逐步深入研究；用到显微鉴别、特征图谱、同时测定指标成分含量、薄层色谱鉴别等现代技术方法。

仲景宛西制药股份有限公司副总经理、高级工程师高松

挖掘仲景品牌内涵 提升仲景品牌价值

仲景宛西制药作为仲景文化的主要传播者，也拥有仲景这一品牌资源。如何发挥仲景品牌资源的价值？

对此，仲景宛西制药营销公司总经理马云认为，从市场的角度来看，首先，要重视对仲景传统经方的生产研发。仲景宛西制药主要以传统补益类中成药、中药配方颗粒为主。主导产品仲景牌六味地黄丸最早源于张仲景《金匮要略》的肾气丸，后世医家又在六味地黄丸的基础上化裁出杞菊地黄丸、知柏地黄丸、麦味地黄丸等等，这些也是仲景宛西制药的主要产品。

第二，重视张仲景学术文化研讨。张仲景创立辨证论治，留下200多个常用常新的实用经方，中医药行业对仲景的研究，无论是文化层面、学术层面、科研层面的，都有大批的专业人士，企业紧紧围绕张仲景学术文化，借此人才优势，举办多种多样的主题活动，挖掘仲景学术内涵，提升企业品牌形象。

第三，依托仲景故里浓郁的中医药文化，投资建设中华医圣苑、仲景文化广场、仲景中医药标本展厅等基础文化设施，开展中医药文化体验旅游，广邀社会贤达、行业专家、合作客户等深入仲景故里，实地走访企业，加深对仲景品牌及企业文化的全方位了解，进而加强对企业和品牌的信赖认可。

仲景宛西制药营销公司总经理马云

创新传播方式 让中医药经典走向大众

仲景被后世尊称为“医圣”，其著作《伤寒杂病论》被称为“四大经典”之一，仲景方又是中医临床常用方剂，在中医药不断继承和发扬过程中，形成了经方价值、医德价值、创造价值等多元化的仲景文化体系。

高松表示，在当前中医药发展快速阶段，仲景文化能为中医药现代化研究在人才培养、传承创新及国际化方面起到极大的推动作用。

在传播仲景文化、中医药文化方面，仲景宛西也善于创新。据了解，仲景宛西2019年发起“古方今用”科普传播活动，用条漫、街采视频、短视频、长图文等多样形式，将症、病、方、药汇于一体，让经典更有趣，使中医药知识更好理解掌握。2020年，启动“三分钟讲透经典”项目，在尊重历史的基础上，顺应现实科学拆解经方，深挖经方内核，力求将中医理论通俗化，并以绘本、读本、视频等好懂易记的形式作最终呈现。该项目旨在用科学又生动的语言与形式，在有效接触时间内还原经典内涵，讲透经方主要治疗病种及病症，实现让“讲者易讲，听者易懂，患者易用”的目标。

李明黎表示，仲景文化在中医药文化中具有特殊、重要的地位。未来3—5年，仲景宛西计划面向全国的中医、学者，组织开展经方研讨会、学术研讨会、医学论坛等仲景中医药学术活动；在媒体传播方面，分层级、分时间、分空间进行推广，实现“仲景”品牌的宣传推广高端化；继续以“大讲堂+小课堂”的方式，结合APP线上培训形式，每年开展“三分钟讲经典”活动。

“通过传承、弘扬仲景中医药文化，擦亮仲景品牌，我们致力成为中医药文化宣传、中医药文化自信、中医药文化复兴的参与者、推动者。”李明黎说。