让“吃”更安全更健康（海关答疑）

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经历一天的忙碌，需要从下班后的美食中获得慰藉。可是，如果只关注食品，就可能无法享用到健康、安全、美味的食物了。

从菜市场到厨房，再到餐桌，健康美味食物的诞生，仅仅关注食品本身完全不够。有美食的地方，就会有其他产品和食品进行“密切接触”，像塑料袋、菜刀、砧板、锅碗瓢盆等都是食品接触产品，而我们往往会忽视它们的安全，有害物质可能通过与食品的接触跑进食品。

不同的食品接触材料，需要通过特定的指标，才能保障材料中的物质在与食品接触时不会带来健康危害。这时候就需要海关的食品接触材料检测实验室来选取代表性的食品接触材料，用专业的方法和设备，展示食品接触产品特定指标的检测及产品安全性能的评价，让享用美食的人们能够选择检测合格的食品接触产品，让“吃”变得更加安全。

食品接触材料检测实验室什么样？宁波海关技术中心食品接触材料检测实验室于2003年3月通过CNAS认可并开展食品接触材料及制品检测业务。现为国家食品接触材料检测重点实验室、中日合作检测实验室、中国质量认证中心签约实验室，消费品类产品有毒有害物质检测示范实验室、国推ROHS认证检测实验室。实验室目前检测领域认可参数300余项，涉及我国食品接触材料相关国家标准、行业标准等，以及日本、欧盟、美国、韩国等海外相关标准。

该实验室同时承担各类科研任务，近年来科研成果丰硕，完成了国际标准制修订1项，国家标准制修订10余项，主持国家级公益重大项目1项，省部级科研项目6项。

如何进行检测呢？以食品接触产品为例，需要通过特定理化指标的检测，才能确保它们在与食品接触时，其中的化学物质不会对我们的健康造成威胁。比如“总迁移量”，这是一项评价食品接触材料与食品接触时总体可能释放多少化学物质的指标。

塑料袋是常见的食品接触产品。在专业检测时，塑料袋被固定在特殊的浸泡池上，随后加入模拟食品的液体，在一定条件下模拟塑料袋与食品接触的过程，然后取出浸泡的液体并蒸干液体，如此塑料袋中可能会迁至食品中的化学物质会显现出来。跑出的化学物质超过一定量，即意味着塑料袋检测不合格。

厨房同样是食品接触产品的聚集地。各类产品可能存在安全风险，比如，受到大家青睐的不粘锅。各种不粘锅外观看起来好像都差不多，但内里的涂层很有讲究。一个合格的不粘锅，需要经得起实验室的刮划测试。不牢固的涂层会在锅铲或抹布的刮划下脱落，不仅锅会失去不粘的能力，而且锅材料中的有害物质也可能会跑进食品。

炒菜或煲汤的时候，除了烹调的食物，还有锅铲或汤勺。劣质的厨具可能会残留己内酰胺或芳香胺等化学物质。实验室里，用模拟的食物泡一泡，然后用仪器检测浸泡的液体，特定的图谱或信号出现，这说明汤勺中含有的己内酰胺或芳香胺等化学物质可能会跑到食品中。

烹煮完毕，终于可以在餐桌上享用美食了，此时我们还需要关注餐具的安全。比如，劣质的密胺餐具在与较烫的食品接触时可能会释放出三聚氰胺或甲醛等化学物质，这就需要选择检测合格的餐厨具。

（朱晓艳 童嘉琦）