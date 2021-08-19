佛山卫健人：百年传承，初心不忘

8月19日，是第4个中国医师节。广东省佛山市卫生健康局推出一组原创漫画，用图片诉说佛山卫生健康工作者传承和奋进的故事。

1912年出生的原佛山市卫生局离休干部易焕兰（已故），先后在东江纵队和两广纵队担任卫生员、卫生队长，在战场的第一线抢救伤员，是纵队闻名的模范医务工作者；2016年，佛山市禅城区向阳医院护士刘茂英，外出途中跪地为昏迷的建筑工人做人工呼吸等急救措施后悄然离开，挽救生命不留名。近年来，佛山相继涌现的汤琪、吴昊、李国华、龙喜等遇到人民群众生命有危险，第一时间主动上前施救的好人医生事迹。纵使时代日新月异，不断前行，佛山卫健工作者“救死扶伤”的精神，一脉相承，源远流长。

佛山一代名中医李广海，被誉为“骨伤科圣手”，在抗日战争期间，他经常免费收治抗日游击支队的伤病员，以精湛医术和满腔热情支持抗日斗争。1956年，佛山中医院成立，李广海担任副院长并一手创建了该院骨伤科，李氏骨伤成为国内岭南代表性流派，相继孕育出陈谓良、钟广玲等广东省名中医。新时代，新一代佛山中医药人将推进传承创新发展中医药的责任扛在肩上，努力创造佛山中医药新辉煌。

1960年，佛山荣获全国首个“全国爱国卫生运动红旗城市”称号。1992年，佛山成为全国第一批“国家卫生城市”。2021年，佛山再次进入迎接国家卫生城市（镇）复审的重要阶段。如今，从“要我做”到“我要做”，从“讲卫生”到“大健康”，爱国卫生运动已成为佛山永远的进行时。巩固国家卫生城市，共建共享健康佛山，佛山人一直在行动。

无论是2003年的非典型肺炎，还是2020年的新型冠状病毒肺炎，面对未知的病毒，佛山医务工作者始终无畏无惧冲锋在前，逆行而上，全力守护好人民群众生命安全和身体健康。伟大出自平凡，平凡造就伟大，佛山卫生健康工作者用行动一次次证明，脚踏实地地把每件平凡的事做好，一切平凡的人都可以获得不平凡的人生，一切平凡的工作都可以创造不平凡的成就。

2021年5月下旬，广州、佛山相继出现新冠肺炎疫情。面对未知与挑战，佛山卫健人迅速响应，第一时间冲在了最前线，流调溯源、核酸检测、医疗救治、疫苗接种，医务人员的身影无处不在。五六月的南方天气，暴雨和酷热交加，闷热的防护服下，是这群“最美抗疫奋斗者”的不懈坚守，他们打赢了这场硬仗。

（佛山市卫生健康局供稿）