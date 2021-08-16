植脂冰淇淋到底能不能吃？

夏天进入了尾声，趁着天气还没凉，大家还是会想抓住夏天的尾巴吃点解暑的东西，冰淇淋成为大家的首选。这两天，国外知名品牌热销的冰淇淋——梦龙上了热搜。事由是某网友发了条微博说梦龙冰淇淋“双标”，国内版用的是“低级”的植脂、质量最差，有反式脂肪酸，而国外版则是用牛奶作为主要原料的。

植脂冰淇淋是怎么回事？真的有反式脂肪酸吗？

是否真的“双标”？

网上说，国内版梦龙冰淇淋的主要原料为“植物油”，因为配料表第一位是水，所以大家觉得中国的冰淇淋里面主要是水，不是奶。而欧洲生产的则主要原料是“牛奶”，这款冰淇淋双标。是不是真的这样呢？

其实，这个还真是误解了人家。不同国家地区的产品确实有不同，但是，并不存在用水和奶这样的双标，只是各国（地区）标准要求不一样，在标签上标注会有一些不同罢了。

实际上，中国版的梦龙也是有奶的。中国售卖的梦龙虽然配料表第一位是水，但是后面有奶粉、乳清粉等。这个其实相当于是“复原乳”，就是用“奶粉＋水”来还原成原来的牛奶状态。它的营养价值并不会比牛奶低。跟我们现在常喝的复原果汁类似。

按照中国的标签要求，使用复原乳就要把水和奶粉分别列出来。但在国外可以把“奶粉+水”直接标为“milk（牛奶）”或“reconstituted milk（复原奶）”等。

实际上，中国版梦龙里3.7%的乳粉，按照1:7的比例复原成牛奶，牛奶的添加量也可以排在配料表第一位，跟国外的梦龙没啥区别，只是因为标准不一样，在标注的时候不一样罢了。而且，在网上搜索就可以看到，国外的梦龙产品也有用植物脂肪的，都是用的椰子油，这只是产品差异化的问题。总的来说，说梦龙双标，这个有点冤枉它了。

植脂和乳脂冰淇淋，哪个好？

网上说植脂冰淇淋质量最差，用的都是氢化植物油，有很多反式脂肪。这是真的吗？

植脂冰淇淋，就是说它的原料中有用植脂。植脂，就是指“植物油”；而乳脂，则是奶油。植脂包括任何植物油，比如网红的橄榄油、山茶油、核桃油，还有我们日常食用的大豆油、玉米油、花生油、菜籽油……还有棕榈油、棕榈仁油、椰子油，以及氢化植物油，都是“植脂”。

我们先来介绍一下冰淇淋的类型。冰淇淋是以牛奶、奶油等原料做成的。按照推荐性国标《冷冻饮品冰淇淋》（GB/T 31114-2014）的规定，冰淇淋可以分为全乳脂、半乳脂和植脂三种类型。全乳脂冰淇淋是指主体部分乳脂质量分数为8%以上（不含非乳脂）的冰淇淋。意思是，冰淇淋里的脂肪成分全来自乳，且乳脂在整个冰淇淋里至少占到8%。如果乳脂含量≥2.2%，同时＜8%，那这款冰淇淋就是半乳脂冰淇淋。而如果乳脂含量降到2.2%以下了，就是植脂冰淇淋了。

全乳脂、半乳脂以及植脂，都是合法合规的产品，只是产品分类不同罢了。也谈不上全脂就是最好的，毕竟脂肪多了还容易长胖呢。

所以，植脂冰淇淋是正规产品，并不是完全没有奶，只是产品定位不同，不存在孰优孰劣。

至于网上说植脂型冰淇淋都是用“氢化植物油，只有极少量的奶粉”，有很多反式脂肪酸。实际上，这是将植脂跟植脂末搞混淆了。植脂不是植脂末，它就是指来自植物的油脂。“植脂末”最常见的就是“咖啡伴侣”。植物油在部分氢化的过程中会产生反式脂肪酸，而不氢化或者完全氢化的植物油也是没有反式脂肪酸的。而植脂末通过生产工艺控制，也可以做到零反式脂肪。有没有反式脂肪酸，你只要看营养成分表就可以了。因为我国国标规定，只要用了氢化植物油就必须在营养成分表里标出反式脂肪酸的含量。如果成分表里找不到「反式脂肪酸」，说明产品不含各种氢化植物油。如果标了含量是0，则说明反式脂肪酸含量在0.3g/100g以下，这么低的含量几乎也不会对健康产生不好的影响。

所以，植脂冰淇淋和乳脂冰淇淋，在健康方面其实并没有很大差别。只不过一般从口感来说，乳脂冰淇淋更好吃。

如何选择冰淇淋？

一般来说，用牛奶多一些、乳脂多一些的冰淇淋口感更好。所以，建议大家在选择冰淇淋的时候：

第一，注意看配料表中先后顺序，比如牛奶、奶粉、乳清粉、稀奶油在排配料表中排在前面的，说明乳的成分多一些，品质一般高一些。

第二，注意看营养成分表中蛋白质含量，蛋白质含量高的冰淇淋、雪糕，一般也更优质一些，毕竟蛋白质主要来自奶制品。不过现在也有植物基的冰淇淋了，大家注意分辨。

很多人担心冰淇淋不健康。要从健康角度，当然是糖越少、油越少、能量越低更好。但是，这个要求对冰淇淋就太为难了。冰淇淋本来就是一款解暑零食，而且，由于产品特性，脂肪少了、糖少了，冰淇淋肯定不好吃。

所以，我建议大家就不用太纠结了。只要买正规、质量合格的冰淇淋，爱吃哪个就买哪个。热量、脂肪、糖含量都在营养标签上写得很清楚，注意看看，做到心中有数就可以了。其实我个人一直比较怀念以前吃的小布丁，真的是童年回忆，那才是我心目中的经典……不知道有没有同感的。

最后提醒大家记住一点：冰淇淋热量还是很高的，不能多吃，吃完冰淇淋，最好可以出去运动运动。

文/阮光锋（食品与营养信息交流中心科学技术部主任）